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ВКС поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении
ВКС поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.12.2023
ВКС поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении в районе Урожайного и Новомихайловки, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T05:02
2023-12-19T05:02
2023-12-19T05:31
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении в районе Урожайного и Новомихайловки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."Ударами бомбардировочной авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены пункты временной дислокации и скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Новомихайловки и Урожайного", — отметил он.Кроме того, по словам Гордеева, Вооруженные силы России сорвали попытки ротации украинских военных на передовых позициях в районах Новодонецкого и Старомайорского.В понедельник в Минобороны констатировали, что за сутки на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли 90 человек. Там же российские военные ликвидировали три пикапа и одну САУ "Гвоздика", заключили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, александр гордеев (полковник), старомайорское, безопасность, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Александр Гордеев (полковник), Старомайорское, Безопасность, Воздушно-космические силы России
ВКС поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении
МО: ВКС поразили пункты дислокации ВСУ в районе Урожайного