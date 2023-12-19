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ВКС поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 19.12.2023 (обновлено: 05:31 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916623005.html
ВКС поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении
ВКС поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.12.2023
ВКС поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении в районе Урожайного и Новомихайловки, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T05:02
2023-12-19T05:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
александр гордеев (полковник)
старомайорское
безопасность
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении в районе Урожайного и Новомихайловки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."Ударами бомбардировочной авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены пункты временной дислокации и скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Новомихайловки и Урожайного", — отметил он.Кроме того, по словам Гордеева, Вооруженные силы России сорвали попытки ротации украинских военных на передовых позициях в районах Новодонецкого и Старомайорского.В понедельник в Минобороны констатировали, что за сутки на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли 90 человек. Там же российские военные ликвидировали три пикапа и одну САУ "Гвоздика", заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20231219/molekuly-1916615497.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, александр гордеев (полковник), старомайорское, безопасность, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Александр Гордеев (полковник), Старомайорское, Безопасность, Воздушно-космические силы России
ВКС поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: ВКС поразили пункты дислокации ВСУ в районе Урожайного

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБомбардировщик Су-24 ВКС России
Бомбардировщик Су-24 ВКС России - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Бомбардировщик Су-24 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении в районе Урожайного и Новомихайловки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"Ударами бомбардировочной авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены пункты временной дислокации и скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Новомихайловки и Урожайного", — отметил он.
Кроме того, по словам Гордеева, Вооруженные силы России сорвали попытки ротации украинских военных на передовых позициях в районах Новодонецкого и Старомайорского.
В понедельник в Минобороны констатировали, что за сутки на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли 90 человек. Там же российские военные ликвидировали три пикапа и одну САУ "Гвоздика", заключили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАлександр Гордеев (полковник)СтаромайорскоеБезопасностьВоздушно-космические силы России
 
 
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