https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916623005.html

ВКС поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении

ВКС поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.12.2023

ВКС поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении в районе Урожайного и Новомихайловки, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T05:02

2023-12-19T05:02

2023-12-19T05:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

александр гордеев (полковник)

старомайорское

безопасность

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении в районе Урожайного и Новомихайловки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."Ударами бомбардировочной авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены пункты временной дислокации и скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Новомихайловки и Урожайного", — отметил он.Кроме того, по словам Гордеева, Вооруженные силы России сорвали попытки ротации украинских военных на передовых позициях в районах Новодонецкого и Старомайорского.В понедельник в Минобороны констатировали, что за сутки на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли 90 человек. Там же российские военные ликвидировали три пикапа и одну САУ "Гвоздика", заключили в ведомстве.

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, александр гордеев (полковник), старомайорское, безопасность, воздушно-космические силы россии