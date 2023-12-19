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Спецназ "Ахмат" продвигается на Артемовском направлении - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:33 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916622130.html
Спецназ "Ахмат" продвигается на Артемовском направлении
Спецназ "Ахмат" продвигается на Артемовском направлении - РИА Новости, 19.12.2023
Спецназ "Ахмат" продвигается на Артемовском направлении
Спецназ "Ахмат" из Чеченской Республики берет высоты на артемовском направлении в ДНР, сопротивление ВСУ упало после саммита НАТО, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T04:33
2023-12-19T04:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
клещеевка
вооруженные силы украины
нато
безопасность
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" из Чеченской Республики берет высоты на артемовском направлении в ДНР, сопротивление ВСУ упало после саммита НАТО, рассказал РИА Новости командир штурмового подразделения "Ахмата" с позывным "Шустрый". "В данный момент на фронте потихоньку продвигаемся, берем высоты, оперативно работают наши ребята со спецназа "Ахмат", также с четвертой бригады", - сказал собеседник агентства. В распоряжение РИА Новости он предоставил съемки с дрона, на которых виден штурм позиций ВСУ, а также корректировка с беспилотников работы российской артиллерии, в том числе минометных расчетов. Он добавил, что украинская сторона пыталась вести активные действия во время саммита НАТО. "У НАТО, когда был саммит, вот тогда они огрызались, они тогда пытались что-то делать, они еще объявляли, что у них контрнаступление… но сейчас уже силы поменялись намного", - пояснил командир. "Высоты мы берем, нам осталось чуть-чуть пройти, одну дорогу - и обеспечение в ту сторону (в сторону Клещеевки со стороны ВСУ - ред.) вообще невозможно будет. В данный момент все под нашим контролем, мы руководим, мы видим всю обстановку. И технике мы не даем, как раньше, спокойно передвигаться", - рассказал "Шустрый". Украинская техника, по его словам, уничтожается с помощью ракетных комплексов "Корнет" и других ПТУР.
https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916621432.html
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донецкая народная республика, клещеевка, вооруженные силы украины, нато, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Спецназ "Ахмат" продвигается на Артемовском направлении

Командир: "Ахмат" продвигается на Артемовском направлении, ВСУ сникли

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" из Чеченской Республики берет высоты на артемовском направлении в ДНР, сопротивление ВСУ упало после саммита НАТО, рассказал РИА Новости командир штурмового подразделения "Ахмата" с позывным "Шустрый".
«
"В данный момент на фронте потихоньку продвигаемся, берем высоты, оперативно работают наши ребята со спецназа "Ахмат", также с четвертой бригады", - сказал собеседник агентства.
В распоряжение РИА Новости он предоставил съемки с дрона, на которых виден штурм позиций ВСУ, а также корректировка с беспилотников работы российской артиллерии, в том числе минометных расчетов.
Он добавил, что украинская сторона пыталась вести активные действия во время саммита НАТО. "У НАТО, когда был саммит, вот тогда они огрызались, они тогда пытались что-то делать, они еще объявляли, что у них контрнаступление… но сейчас уже силы поменялись намного", - пояснил командир.
"Высоты мы берем, нам осталось чуть-чуть пройти, одну дорогу - и обеспечение в ту сторону (в сторону Клещеевки со стороны ВСУ - ред.) вообще невозможно будет. В данный момент все под нашим контролем, мы руководим, мы видим всю обстановку. И технике мы не даем, как раньше, спокойно передвигаться", - рассказал "Шустрый".
Украинская техника, по его словам, уничтожается с помощью ракетных комплексов "Корнет" и других ПТУР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКлещеевкаВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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