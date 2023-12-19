https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916622130.html

Спецназ "Ахмат" продвигается на Артемовском направлении

Спецназ "Ахмат" продвигается на Артемовском направлении - РИА Новости, 19.12.2023

Спецназ "Ахмат" продвигается на Артемовском направлении

Спецназ "Ахмат" из Чеченской Республики берет высоты на артемовском направлении в ДНР, сопротивление ВСУ упало после саммита НАТО, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T04:33

2023-12-19T04:33

2023-12-19T04:33

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

клещеевка

вооруженные силы украины

нато

безопасность

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" из Чеченской Республики берет высоты на артемовском направлении в ДНР, сопротивление ВСУ упало после саммита НАТО, рассказал РИА Новости командир штурмового подразделения "Ахмата" с позывным "Шустрый". "В данный момент на фронте потихоньку продвигаемся, берем высоты, оперативно работают наши ребята со спецназа "Ахмат", также с четвертой бригады", - сказал собеседник агентства. В распоряжение РИА Новости он предоставил съемки с дрона, на которых виден штурм позиций ВСУ, а также корректировка с беспилотников работы российской артиллерии, в том числе минометных расчетов. Он добавил, что украинская сторона пыталась вести активные действия во время саммита НАТО. "У НАТО, когда был саммит, вот тогда они огрызались, они тогда пытались что-то делать, они еще объявляли, что у них контрнаступление… но сейчас уже силы поменялись намного", - пояснил командир. "Высоты мы берем, нам осталось чуть-чуть пройти, одну дорогу - и обеспечение в ту сторону (в сторону Клещеевки со стороны ВСУ - ред.) вообще невозможно будет. В данный момент все под нашим контролем, мы руководим, мы видим всю обстановку. И технике мы не даем, как раньше, спокойно передвигаться", - рассказал "Шустрый". Украинская техника, по его словам, уничтожается с помощью ракетных комплексов "Корнет" и других ПТУР.

https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916621432.html

донецкая народная республика

клещеевка

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донецкая народная республика, клещеевка, вооруженные силы украины, нато, безопасность, вооруженные силы рф