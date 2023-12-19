https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916620962.html

Бойцы группировки "Запад" отразили контратаки ВСУ на Купянском участке

Бойцы группировки "Запад" отразили контратаки ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 19.12.2023

Бойцы группировки "Запад" отразили контратаки ВСУ на Купянском участке

Военнослужащие мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при поддержке огня артиллерии отразили контратаки штурмовых групп РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T04:02

2023-12-19T04:02

2023-12-19T04:02

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ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при поддержке огня артиллерии отразили контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "На Купянском направлении в зоне специальной военной операции после разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотных летательных аппаратов, были получены данные о перемещении вооруженных групп ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.Уточняется, что координаты противника были переданы на пункт управления. "Мотострелковые подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на данном направлении при поддержке огня артиллерии отразили несколько атак ВСУ", - заявили в МО РФ.

https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916619137.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность