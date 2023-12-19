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Бойцы группировки "Запад" отразили контратаки ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:02 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916620962.html
Бойцы группировки "Запад" отразили контратаки ВСУ на Купянском участке
Бойцы группировки "Запад" отразили контратаки ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 19.12.2023
Бойцы группировки "Запад" отразили контратаки ВСУ на Купянском участке
Военнослужащие мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при поддержке огня артиллерии отразили контратаки штурмовых групп РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T04:02
2023-12-19T04:02
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при поддержке огня артиллерии отразили контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. &quot;На Купянском направлении в зоне специальной военной операции после разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотных летательных аппаратов, были получены данные о перемещении вооруженных групп ВСУ&quot;, - сообщили в оборонном ведомстве.Уточняется, что координаты противника были переданы на пункт управления. "Мотострелковые подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на данном направлении при поддержке огня артиллерии отразили несколько атак ВСУ", - заявили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Бойцы группировки "Запад" отразили контратаки ВСУ на Купянском участке

МО: бойцы группировки "Запад" отразили контратаки ВСУ на Купянском участке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при поддержке огня артиллерии отразили контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
«

"На Купянском направлении в зоне специальной военной операции после разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотных летательных аппаратов, были получены данные о перемещении вооруженных групп ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что координаты противника были переданы на пункт управления.
"Мотострелковые подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на данном направлении при поддержке огня артиллерии отразили несколько атак ВСУ", - заявили в МО РФ.
Военнослужащие несут гранатомет АГС на позициях в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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