https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916620416.html

Источник рассказал о применении модернизированных "Панцирей-СМ" в зоне СВО

Источник рассказал о применении модернизированных "Панцирей-СМ" в зоне СВО - РИА Новости, 19.12.2023

Источник рассказал о применении модернизированных "Панцирей-СМ" в зоне СВО

Вооруженные силы РФ применяют в зоне проведения специальной военной операции на Украине модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", они... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T03:35

2023-12-19T03:35

2023-12-19T03:35

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

"панцирь-с"

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Вооруженные силы РФ применяют в зоне проведения специальной военной операции на Украине модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", они демонстрируют выросшую эффективность по отношению к базовой версии системы, сообщил РИА Новости информированный источник. "В зоне СВО уже какое-то время применяются новейшие комплексы ПВО "Панцирь-СМ", которые демонстрируют значительно возросшую боевую эффективность по отношению к базовой версии комплекса – "Панцирь-С". Главное преимущество новых машин – существенно большие дальности обнаружения, сопровождения и поражения целей. В том числе таких сложных, как мини-БПЛА, управляемые артиллерийские снаряды и скоростные баллистические цели", - рассказал собеседник агентства. В начале января этого года другой источник РИА Новости сообщал, что российскую систему ПВО в зоне спецоперации на Украине усилят новейшими "Панцирь-СМ". По открытым данным, "Панцирь-СМ" получил новую РЛС обнаружения целей с фазированной антенной решеткой с повышенными характеристиками по дальности обнаружения воздушных целей, помехозащищенности и разрешающей способности. Также "Панцирь" получил новую многофункциональную РЛС сопровождения целей и наведения ракет. Новый комплекс видит малоразмерные цели на дальности до 75 километров, а при применении новых зенитных управляемых ракет с гиперзвуковой скоростью дальность перехвата увеличивается до 40 километров — это в два раза больше чем у "Панцирь-С".

https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916619137.html

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безопасность, украина, россия, "панцирь-с", вооруженные силы рф