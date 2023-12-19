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ВСУ 22 раза обстреляли ДНР, выпустив 72 боеприпаса

ВСУ 22 раза обстреляли ДНР, выпустив 72 боеприпаса - РИА Новости, 19.12.2023

ВСУ 22 раза обстреляли ДНР, выпустив 72 боеприпаса

Украинские войска во вторник 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 72 боеприпаса, в том числе кассетного типа, и применив ударные дроны и... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T21:09

2023-12-19T21:09

2023-12-19T21:09

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кировский район

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска во вторник 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 72 боеприпаса, в том числе кассетного типа, и применив ударные дроны и беспилотники-камикадзе, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Зафиксировано 22 обстрела со стороны противника, выпущено 72 боеприпаса, применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 152 миллиметра, 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА и БПЛА-камикадзе", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР напомнил, что во вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 13 мирных жителей. Кроме того, в Кировском районе Донецка в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадали два сотрудника оперативно-выездной бригады Петровского Западного РЭС. Пушилин подчеркнул, что всем раненным оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, по словам главы ДНР, в результате обстрелов получили повреждения 21 жилой дом и восемь объектов гражданской инфраструктуры.

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донецкая народная республика

донецк

кировский район

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в мире, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, кировский район