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ВСУ 22 раза обстреляли ДНР, выпустив 72 боеприпаса - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:09 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/snaryady-1916820194.html
ВСУ 22 раза обстреляли ДНР, выпустив 72 боеприпаса
ВСУ 22 раза обстреляли ДНР, выпустив 72 боеприпаса - РИА Новости, 19.12.2023
ВСУ 22 раза обстреляли ДНР, выпустив 72 боеприпаса
Украинские войска во вторник 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 72 боеприпаса, в том числе кассетного типа, и применив ударные дроны и... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:09
2023-12-19T21:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
кировский район
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска во вторник 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 72 боеприпаса, в том числе кассетного типа, и применив ударные дроны и беспилотники-камикадзе, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Зафиксировано 22 обстрела со стороны противника, выпущено 72 боеприпаса, применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 152 миллиметра, 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА и БПЛА-камикадзе", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР напомнил, что во вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 13 мирных жителей. Кроме того, в Кировском районе Донецка в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадали два сотрудника оперативно-выездной бригады Петровского Западного РЭС. Пушилин подчеркнул, что всем раненным оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, по словам главы ДНР, в результате обстрелов получили повреждения 21 жилой дом и восемь объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20231219/komandir-1916805486.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, кировский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Кировский район
ВСУ 22 раза обстреляли ДНР, выпустив 72 боеприпаса

Пушилин: ВСУ 22 раза обстреляли ДНР, выпустив 72 снаряда, в том числе кассетных

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска во вторник 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 72 боеприпаса, в том числе кассетного типа, и применив ударные дроны и беспилотники-камикадзе, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«
"Зафиксировано 22 обстрела со стороны противника, выпущено 72 боеприпаса, применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 152 миллиметра, 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА и БПЛА-камикадзе", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР напомнил, что во вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 13 мирных жителей. Кроме того, в Кировском районе Донецка в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадали два сотрудника оперативно-выездной бригады Петровского Западного РЭС. Пушилин подчеркнул, что всем раненным оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, по словам главы ДНР, в результате обстрелов получили повреждения 21 жилой дом и восемь объектов гражданской инфраструктуры.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Украина проигрывает России на всех фронтах, считает командир батальона ВСУ
Вчера, 19:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныКировский район
 
 
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