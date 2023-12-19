https://ria.ru/20231219/snaryady-1916820194.html
ВСУ 22 раза обстреляли ДНР, выпустив 72 боеприпаса
ВСУ 22 раза обстреляли ДНР, выпустив 72 боеприпаса - РИА Новости, 19.12.2023
ВСУ 22 раза обстреляли ДНР, выпустив 72 боеприпаса
Украинские войска во вторник 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 72 боеприпаса, в том числе кассетного типа, и применив ударные дроны и... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:09
2023-12-19T21:09
2023-12-19T21:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
кировский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882632945_0:23:3158:1799_1920x0_80_0_0_3879bcbeb1b5f55640e959406fae86a3.jpg
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска во вторник 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 72 боеприпаса, в том числе кассетного типа, и применив ударные дроны и беспилотники-камикадзе, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Зафиксировано 22 обстрела со стороны противника, выпущено 72 боеприпаса, применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 152 миллиметра, 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА и БПЛА-камикадзе", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР напомнил, что во вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 13 мирных жителей. Кроме того, в Кировском районе Донецка в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадали два сотрудника оперативно-выездной бригады Петровского Западного РЭС. Пушилин подчеркнул, что всем раненным оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, по словам главы ДНР, в результате обстрелов получили повреждения 21 жилой дом и восемь объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20231219/komandir-1916805486.html
донецкая народная республика
донецк
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882632945_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_439084072862503661e200844c3bca5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, кировский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Кировский район
ВСУ 22 раза обстреляли ДНР, выпустив 72 боеприпаса
Пушилин: ВСУ 22 раза обстреляли ДНР, выпустив 72 снаряда, в том числе кассетных