https://ria.ru/20231219/shtraf-1916751302.html
Блогера Наки* оштрафовали за отсутствие отчетности иноагента
Блогера Наки* оштрафовали за отсутствие отчетности иноагента - РИА Новости, 19.12.2023
Блогера Наки* оштрафовали за отсутствие отчетности иноагента
Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Майкла Наки* (признан иноагентом) из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:30
2023-12-19T16:30
2023-12-19T16:30
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Майкла Наки* (признан иноагентом) из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Наки М.С.* виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.34 КоАП. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. В декабре Наки* уже оштрафовали на 30 тысяч за отсутствие плашки иноагента в публикациях в интернете. В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил Наки* к 11 годам колонии за распространение фейков о российской армии.* Лицо, выполняющее функции иноагента в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Блогера Наки* оштрафовали за отсутствие отчетности иноагента
Блогера Наки* оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие отчетности иноагента
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Майкла Наки* (признан иноагентом) из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Наки М.С.* виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.34 КоАП. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
В декабре Наки* уже оштрафовали на 30 тысяч за отсутствие плашки иноагента в публикациях в интернете.
В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил Наки* к 11 годам колонии за распространение фейков о российской армии.
* Лицо, выполняющее функции иноагента в России В Госдуме предложили Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов