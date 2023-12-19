Рейтинг@Mail.ru
Блогера Наки* оштрафовали за отсутствие отчетности иноагента - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/shtraf-1916751302.html
Блогера Наки* оштрафовали за отсутствие отчетности иноагента
Блогера Наки* оштрафовали за отсутствие отчетности иноагента - РИА Новости, 19.12.2023
Блогера Наки* оштрафовали за отсутствие отчетности иноагента
Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Майкла Наки* (признан иноагентом) из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:30
2023-12-19T16:30
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895051857_0:23:1440:833_1920x0_80_0_0_9e6d48665dcbba76f36c6c9a2216501a.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Майкла Наки* (признан иноагентом) из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Наки М.С.* виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.34 КоАП. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. В декабре Наки* уже оштрафовали на 30 тысяч за отсутствие плашки иноагента в публикациях в интернете. В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил Наки* к 11 годам колонии за распространение фейков о российской армии.* Лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20231218/inoagent-1916608705.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895051857_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_3c9d75a2fcdb9f5610c37f2b63e65547.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Блогера Наки* оштрафовали за отсутствие отчетности иноагента

Блогера Наки* оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие отчетности иноагента

Блогер Майкл Наки*
Блогер Майкл Наки*
Блогер Майкл Наки*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Майкла Наки* (признан иноагентом) из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Наки М.С.* виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.34 КоАП. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
В декабре Наки* уже оштрафовали на 30 тысяч за отсутствие плашки иноагента в публикациях в интернете.
В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил Наки* к 11 годам колонии за распространение фейков о российской армии.
* Лицо, выполняющее функции иноагента в России
Писатель Борис Акунин* - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
В Госдуме предложили Минюсту включить Акунина* в реестр иноагентов
18 декабря, 23:21
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала