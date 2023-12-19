https://ria.ru/20231219/shtraf-1916751302.html

Блогера Наки* оштрафовали за отсутствие отчетности иноагента

Блогера Наки* оштрафовали за отсутствие отчетности иноагента - РИА Новости, 19.12.2023

Блогера Наки* оштрафовали за отсутствие отчетности иноагента

Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Майкла Наки* (признан иноагентом) из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:30

2023-12-19T16:30

2023-12-19T16:30

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Майкла Наки* (признан иноагентом) из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Наки М.С.* виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.34 КоАП. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. В декабре Наки* уже оштрафовали на 30 тысяч за отсутствие плашки иноагента в публикациях в интернете. В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил Наки* к 11 годам колонии за распространение фейков о российской армии.* Лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20231218/inoagent-1916608705.html

москва

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия