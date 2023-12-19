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В Новосибирске школьница в мороз упала в яму и не смогла выбраться - РИА Новости, 19.12.2023
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15:24 19.12.2023 (обновлено: 15:25 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/shkolnitsa-1916728662.html
В Новосибирске школьница в мороз упала в яму и не смогла выбраться
В Новосибирске школьница в мороз упала в яму и не смогла выбраться - РИА Новости, 19.12.2023
В Новосибирске школьница в мороз упала в яму и не смогла выбраться
Прокуратура организовала проверку после инцидента в Новосибирске, где школьница в мороз упала в яму на пустыре и не смогла самостоятельно из нее выбраться,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:24
2023-12-19T15:25
происшествия
новосибирская область
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после инцидента в Новосибирске, где школьница в мороз упала в яму на пустыре и не смогла самостоятельно из нее выбраться, сообщило ведомство. В прокуратуре Новосибирской области пояснили, что проверка организована после видео, на котором мужчина несет замерзшую девочку в машину скорой помощи. "Предварительно установлено, что 18 декабря 2023 года несовершеннолетняя упала в яму возле дома 97/2 по улице Петухова, из которой не смогла выбраться самостоятельно", - рассказали в прокуратуре. В ходе проверки прокуроры установят обстоятельства, при которых на пустыре появилась яма, а также ответственных за содержание территории. В надзорном ведомстве РИА Новости уточнили, что в настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Яма находилась рядом с насыпью, которую дети использовали как горку для катания.
https://ria.ru/20231219/glyba-1916687283.html
https://ria.ru/20231218/dvornik-1916475863.html
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происшествия, новосибирская область, новосибирск
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск
В Новосибирске школьница в мороз упала в яму и не смогла выбраться

В Новосибирске школьница в мороз упала в яму на пустыре и не смогла выбраться

Спасение девочки, упавшей в яму в Новосибирске. Кадр видео очевидца
Спасение девочки, упавшей в яму в Новосибирске. Кадр видео очевидца
Спасение девочки, упавшей в яму в Новосибирске. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после инцидента в Новосибирске, где школьница в мороз упала в яму на пустыре и не смогла самостоятельно из нее выбраться, сообщило ведомство.
В прокуратуре Новосибирской области пояснили, что проверка организована после видео, на котором мужчина несет замерзшую девочку в машину скорой помощи.
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"Предварительно установлено, что 18 декабря 2023 года несовершеннолетняя упала в яму возле дома 97/2 по улице Петухова, из которой не смогла выбраться самостоятельно", - рассказали в прокуратуре.
В ходе проверки прокуроры установят обстоятельства, при которых на пустыре появилась яма, а также ответственных за содержание территории.
В надзорном ведомстве РИА Новости уточнили, что в настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Яма находилась рядом с насыпью, которую дети использовали как горку для катания.
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