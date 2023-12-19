https://ria.ru/20231219/shkolnitsa-1916728662.html

В Новосибирске школьница в мороз упала в яму и не смогла выбраться

В Новосибирске школьница в мороз упала в яму и не смогла выбраться - РИА Новости, 19.12.2023

В Новосибирске школьница в мороз упала в яму и не смогла выбраться

Прокуратура организовала проверку после инцидента в Новосибирске, где школьница в мороз упала в яму на пустыре и не смогла самостоятельно из нее выбраться,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:24

2023-12-19T15:24

2023-12-19T15:25

происшествия

новосибирская область

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после инцидента в Новосибирске, где школьница в мороз упала в яму на пустыре и не смогла самостоятельно из нее выбраться, сообщило ведомство. В прокуратуре Новосибирской области пояснили, что проверка организована после видео, на котором мужчина несет замерзшую девочку в машину скорой помощи. "Предварительно установлено, что 18 декабря 2023 года несовершеннолетняя упала в яму возле дома 97/2 по улице Петухова, из которой не смогла выбраться самостоятельно", - рассказали в прокуратуре. В ходе проверки прокуроры установят обстоятельства, при которых на пустыре появилась яма, а также ответственных за содержание территории. В надзорном ведомстве РИА Новости уточнили, что в настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Яма находилась рядом с насыпью, которую дети использовали как горку для катания.

https://ria.ru/20231219/glyba-1916687283.html

https://ria.ru/20231218/dvornik-1916475863.html

новосибирская область

новосибирск

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происшествия, новосибирская область, новосибирск