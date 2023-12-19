https://ria.ru/20231219/sevmorput-1916627776.html

В МИД назвали Севморпуть возможной альтернативой Красному морю

В МИД назвали Севморпуть возможной альтернативой Красному морю - РИА Новости, 19.12.2023

В МИД назвали Севморпуть возможной альтернативой Красному морю

Северный морской путь может обеспечить судоходство кораблей, желающих перестроить свой маршрут из-за атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море, заявил... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T07:12

2023-12-19T07:12

2023-12-19T07:29

россия

красное море

европа

николай корчунов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Северный морской путь может обеспечить судоходство кораблей, желающих перестроить свой маршрут из-за атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. Мировые компании одна за другой объявляют о приостановке перевозок через Красное море на фоне угроз йеменских хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли, причем сообщалось уже о нескольких обстрелах судов в этом регионе. Такое решение приняли британская BP, французская CMA CGM, немецкая Hapag-Lloyd, швейцарский контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC) и датская компания A.P. Moller-Maersk. "Да, в принципе может позволить при условии соблюдения требований Полярного кодекса и положений соответствующих документов российского регулирования прохода по Северному морскому пути", — пояснил дипломат. После сообщений о нападениях на суда в регионе участники рынка морского страхования Лондона расширили зону повышенного риска в Красном море. На опасениях перебоев с поставками биржевые цены на газ в Европе подскочили на десять процентов и стали держаться выше 400 долларов за тысячу кубов. Нефть дорожает на 3,5 процента — котировки Brent выше 79 долларов за баррель впервые с 5 декабря. Северный морской путь протяженностью более трех тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив. Это кратчайший путь между Европой и Азией, а также самый короткий морской маршрут между Дальним Востоком и европейской частью России. Транспортировка грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути осуществляется на расстоянии 14 тысяч километров. Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно. Согласно утвержденному ранее плану, годовой грузопоток по Севморпути к 2035 году должен составить 220 миллионов тонн.

https://ria.ru/20231218/putin-1916571572.html

https://ria.ru/20230912/sevmorput-1895805829.html

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россия, красное море, европа, николай корчунов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире