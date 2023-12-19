https://ria.ru/20231219/serbiya-1916632800.html
В Сербии демонстранты напали на представителей властей у здания избиркома
В Сербии демонстранты напали на представителей властей у здания избиркома - РИА Новости, 19.12.2023
В Сербии демонстранты напали на представителей властей у здания избиркома
В Белграде протестующие участники движения "Сербия против насилия", несогласные с итогами муниципальных выборов в столице, ночью напали на сотрудников... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T08:45
2023-12-19T08:45
2023-12-19T15:57
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рик
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БЕЛГРАД, 19 дек — РИА Новости. В Белграде протестующие участники движения "Сербия против насилия", несогласные с итогами муниципальных выборов в столице, ночью напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии (РИК) страны, сообщил глава ведомства Владимир Димитриевич на брифинге. "Сегодня вечером физическому нападению подвергся директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич и его коллеги. Также произошли нападения на нескольких членов РИК и даже кандидатов в депутаты от блока "Сербия против насилия", что должно быть осуждено строжайшим образом и, надеюсь, наказано должным образом, как и любое насилие против членов РИК в последние дни", — сказал он.Семидесятилетний глава Республиканского управления статистики рассказал, что около 22:00 (00:00 мск) выходил из здания РИК с помощником и водителем, когда на него набросились протестующие, побили его и повалили на тротуар. При этом он ударился спиной. Коллеги вытащили Ковачевича из толпы и вернули в избирком, чем "спасли от линча". На столе президиума избиркома во время брифинга стояла большая сумка, в которой, по словам Димитриевича, демонстранты пытались внести в здание ножи, дубинки и биты, чтобы "возможно, перенести насилие внутрь стен избиркома". К полуночи (2:00 мск) перед зданием избиркома осталась небольшая группа граждан, внутри продолжают голодовку лидеры оппозиции. Димитриевич назвал протест актом давления на республиканский избирком, "который не имеет отношения к муниципальным выборам в Белграде". Оппозиция выразила несогласие с победой на прошедших выборах в скупщину (городское собрание) Белграда коалиции правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), которая, по данным городского избиркома, на 16:00 (18:00 мск) в понедельник получала 39,34% голосов против 34,27% прозападного блока. Подсчет голосов продолжается.По мнению лидеров движения "Сербия против насилия", речь идет о "подвозе властями" в столицу около 40 тысяч избирателей из других городов, а также Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Лидеры прозападной оппозиции собрали сторонников на протест вечером перед зданием городской скупщины и администрации сербской столицы. Оттуда тысячи граждан перешли к зданию РИК на центральной улице Краля Милана, где перекрыли движение. Перед входом в избирком у металлического заграждения протестующие скандировали оскорбления в адрес властей, бросали яйца и рулоны туалетной бумаги в сторону входа в РИК, взорвали несколько петард. Полиция не вмешивалась. Отдельные демонстранты пытались раскачать ограждение, но их остановили другие протестующие. У самых дверей избиркома находились журналисты и сотрудники безопасности. Лидеры прозападного блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич и Мирослав Алексич потребовали от РИК аннулировать итоги голосования. Они вошли в здание ведомства и отказались покинуть его до выполнения их требований, а также объявили голодовку. Внеочередные выборы в скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в воскресенье. Всего работали около 8,3 тысячи мест для голосования, в том числе 81 за границей, в частности, в посольстве Сербии в Москве. Право голоса имеют более 6,5 миллиона граждан, явка составила 58,65%. Согласно опубликованным Республиканской избирательной комиссией данным, в результате обработки материалов с 8117 из 8273 участков на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться" с 46,64% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,66%. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 6,56%. В состав скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович — надежда для Сербии" с 5,04% голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа — профессор, доктор Бранимир Несторович", который, согласно этим данным, получает 4,7% поддержки. Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в скупщину проходит с 1,71% "Союз венгров Воеводины". Коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии "Сербия не смеет останавливаться" будет иметь абсолютное большинство в парламенте — 128, 129 или 130 из всех 250 мандатов, заявил Вучич в избирательном штабе в ночь на понедельник. Он также сообщил, что ожидает продолжения пути Белграда в ЕС и нелегких переговоров по проблеме Косово и Метохии после выборов. По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. После вручения мандатов депутатам открывается период в 90 дней для формирования нового правительства. РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендовали свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в три процента голосов.
https://ria.ru/20231219/serbiya-1916616147.html
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Оппозиционный блок "Сербия против насилия" у здания комиссии в Белграде
Оппозиционный блок "Сербия против насилия", не согласный с результатами муниципальных выборов в Белграде, потребовал от местной избирательной комиссии аннулировать итоги голосования, отказался покинуть здание комиссии до выполнения их требований и объявил голодовку.
2023-12-19T08:45
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сербия, белград (город), москва, александр вучич, ивица дачич, рик, сербская прогрессивная партия (спп), евросоюз
В мире, Сербия, Белград (город), Москва, Александр Вучич, Ивица Дачич, РИК, Сербская прогрессивная партия (СПП), Евросоюз
В Сербии демонстранты напали на представителей властей у здания избиркома
Глава избиркома Сербии Димитриевич заявил, что протестующие напали на его коллег
БЕЛГРАД, 19 дек — РИА Новости. В Белграде протестующие участники движения "Сербия против насилия", несогласные с итогами муниципальных выборов в столице, ночью напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии (РИК) страны, сообщил глава ведомства Владимир Димитриевич на брифинге.
«
"Сегодня вечером физическому нападению подвергся директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич и его коллеги. Также произошли нападения на нескольких членов РИК и даже кандидатов в депутаты от блока "Сербия против насилия", что должно быть осуждено строжайшим образом и, надеюсь, наказано должным образом, как и любое насилие против членов РИК в последние дни", — сказал он.
Семидесятилетний глава Республиканского управления статистики рассказал, что около 22:00 (00:00 мск) выходил из здания РИК с помощником и водителем, когда на него набросились протестующие, побили его и повалили на тротуар. При этом он ударился спиной. Коллеги вытащили Ковачевича из толпы и вернули в избирком, чем "спасли от линча".
На столе президиума избиркома во время брифинга стояла большая сумка, в которой, по словам Димитриевича, демонстранты пытались внести в здание ножи, дубинки и биты, чтобы "возможно, перенести насилие внутрь стен избиркома".
К полуночи (2:00 мск) перед зданием избиркома осталась небольшая группа граждан, внутри продолжают голодовку лидеры оппозиции.
Димитриевич назвал протест актом давления на республиканский избирком, "который не имеет отношения к муниципальным выборам в Белграде".
Оппозиция выразила несогласие с победой на прошедших выборах в скупщину (городское собрание) Белграда
коалиции правящей Сербской прогрессивной партии (СПП)
, которая, по данным городского избиркома, на 16:00 (18:00 мск) в понедельник получала 39,34% голосов против 34,27% прозападного блока. Подсчет голосов продолжается.
По мнению лидеров движения "Сербия против насилия", речь идет о "подвозе властями" в столицу около 40 тысяч избирателей из других городов, а также Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
В Сербии оппозиция объявила голодовку, требуя отменить результаты выборов
Лидеры прозападной оппозиции собрали сторонников на протест вечером перед зданием городской скупщины и администрации сербской столицы. Оттуда тысячи граждан перешли к зданию РИК
на центральной улице Краля Милана, где перекрыли движение. Перед входом в избирком у металлического заграждения протестующие скандировали оскорбления в адрес властей, бросали яйца и рулоны туалетной бумаги в сторону входа в РИК, взорвали несколько петард. Полиция не вмешивалась. Отдельные демонстранты пытались раскачать ограждение, но их остановили другие протестующие. У самых дверей избиркома находились журналисты и сотрудники безопасности.
Лидеры прозападного блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич и Мирослав Алексич потребовали от РИК аннулировать итоги голосования. Они вошли в здание ведомства и отказались покинуть его до выполнения их требований, а также объявили голодовку.
Внеочередные выборы в скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в воскресенье. Всего работали около 8,3 тысячи мест для голосования, в том числе 81 за границей, в частности, в посольстве Сербии в Москве
. Право голоса имеют более 6,5 миллиона граждан, явка составила 58,65%.
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Согласно опубликованным Республиканской избирательной комиссией данным, в результате обработки материалов с 8117 из 8273 участков на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич
— Сербия не смеет останавливаться" с 46,64% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,66%. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича
с партнерами, она получает 6,56%.
В состав скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович — надежда для Сербии" с 5,04% голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа — профессор, доктор Бранимир Несторович", который, согласно этим данным, получает 4,7% поддержки.
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Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в скупщину проходит с 1,71% "Союз венгров Воеводины".
Коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии "Сербия не смеет останавливаться" будет иметь абсолютное большинство в парламенте — 128, 129 или 130 из всех 250 мандатов, заявил Вучич в избирательном штабе в ночь на понедельник. Он также сообщил, что ожидает продолжения пути Белграда в ЕС
и нелегких переговоров по проблеме Косово
и Метохии после выборов.
По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. После вручения мандатов депутатам открывается период в 90 дней для формирования нового правительства.
РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендовали свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в три процента голосов.
Процедура выборов в парламент Сербии