https://ria.ru/20231219/serbiya-1916616147.html

В Сербии оппозиция объявила голодовку, требуя отменить результаты выборов

В Сербии оппозиция объявила голодовку, требуя отменить результаты выборов - РИА Новости, 19.12.2023

В Сербии оппозиция объявила голодовку, требуя отменить результаты выборов

Лидеры прозападного блока "Сербия против насилия", не согласные с результатами муниципальных выборов в Белграде, потребовали от Республиканской избирательной... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T01:40

2023-12-19T01:40

2023-12-19T06:33

в мире

сербия

белград (город)

александр вучич

ивица дачич

сербская прогрессивная партия (спп)

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_3673738c4a530155a3c0dcff9064a62d.jpg

БЕЛГРАД, 19 дек — РИА Новости. Лидеры прозападного блока "Сербия против насилия", не согласные с результатами муниципальных выборов в Белграде, потребовали от Республиканской избирательной комиссии (РИК) аннулировать итоги голосования и объявили голодовку, передает корреспондент РИА Новости.Оппозиция выразила несогласие с победой на прошедших выборах в скупщину Белграда коалиции правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), которая, по данным городского избиркома, на 16.00 (18.00 мск) в понедельник получала 39,34 процента голосов против 34,27 процента прозападного блока. Подсчет голосов продолжается. По мнению лидеров движения "Сербия против насилия", речь идет о "подвозе властями" в столицу около 40 тысяч избирателей из других городов, а также Республики Сербской Боснии и Герцеговины.Лидеры прозападной оппозиции собрали сторонников на протест в 18.00 (20.00 мск) перед зданием городской скупщины и администрации сербской столицы. Оттуда тысячи граждан перешли к зданию РИК на центральной улице Краля Милана, где перекрыли движение.Перед входом в избирком установлено металлическое заграждение, к которому подошла толпа. Протестующие скандировали "Воры, воры", "Не отдадим голоса!" и выкрикивали оскорбления в адрес властей, бросали яйца и рулоны туалетной бумаги в сторону входа в РИК, а также взрывали петарды. Полиция не вмешивалась. Отдельные демонстранты пытались раскачать ограждение, но их остановили другие протестующие. На пространстве между дверьми избиркома и толпой находились журналисты и сотрудники безопасности. Несмотря на напряженную ситуацию, члены избиркома продолжали входить в здание к назначенному на 21.00 (23.00 мск) заседанию.Как сообщил затем на заседании председатель РИК Владимир Димитриевич, цель протеста заключалась в давлении на республиканский избирком, "который не имеет отношения к муниципальным выборам в Белграде". По его словам, одной из сотрудниц попали в голову брошенным предметом прямо перед зданием.Лидеры оппозиционного блока прошли внутрь избиркома, чтобы передать свои жалобы на процесс голосования и требования о его аннулировании. "Мы вошли как депутаты в РИК, который является инстанцией второй ступени для городской избирательной комиссии, потому что не смеем признавать фальсифицированные белградские выборы... Мы дальше остаемся здесь как депутаты, Мирослав Алексич и я, и объявляем голодовку", — заявила одна из лидеров блока "Сербия против насилия" депутат Мариника Тепич.Протест перед зданием продолжился, а собравшиеся ждут, когда избирком посчитает все голоса и проведет заседание.Внеочередные выборы в скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в воскресенье. Всего работали около 8,3 тысячи мест для голосования, в том числе 81 за границей, одно из которых — в посольстве Сербии в Москве. Правом голоса обладали более 6,5 миллионов граждан, явка составила 58,65 процента.Согласно опубликованным Республиканской избирательной комиссией данным, по результатам обработки материалов с 8 106 из 8 273 участков на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться" с 46,65 процента поддержки. На втором месте — их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,64 процента. На третьем месте расположилась входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 6,56 процента.В состав скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович — надежда для Сербии" с 5,04 процента голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа — профессор, доктор Бранимир Несторович", который получает 4,7 процента поддержки.Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в скупщину проходит с 1,71 процента "Союз венгров Воеводины". Как заявил Вучич в избирательном штабе в ночь на понедельник, его коалиция получит абсолютное большинство в парламенте. Он также сообщил, что ожидает продолжения пути Белграда в ЕС и нелегких переговоров по проблеме Косово и Метохии после выборов. По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним сроком. После вручения мандатов депутатам открывается период в 90 дней для формирования нового правительства. РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в три процента голосов.

https://ria.ru/20231218/vybory-1916465577.html

https://ria.ru/20231218/serbiya-1916410603.html

https://ria.ru/20231218/serbiya-1916383413.html

https://ria.ru/20231218/vybory-1916398969.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, белград (город), александр вучич, ивица дачич, сербская прогрессивная партия (спп), евросоюз