https://ria.ru/20231219/semya-1916767594.html

Многодетная семья из Германии бежала в Россию от ювенальной полиции

Многодетная семья из Германии бежала в Россию от ювенальной полиции - РИА Новости, 20.12.2023

Многодетная семья из Германии бежала в Россию от ювенальной полиции

Многодетная семья из Германии сбежала в Россию из-за угрозы изъятия детей полицией, сообщается на портале "МВД Медиа". РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-19T17:20

2023-12-19T17:20

2023-12-20T05:37

россия

калужская область

германия

ирина волк

в мире

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Многодетная семья из Германии сбежала в Россию из-за угрозы изъятия детей полицией, сообщается на портале "МВД Медиа". "Многодетная семья Хардер — отец, мать и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние — прибыли в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение изъятия у них детей органами ювенальной полиции ФРГ", — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.Уточняется, что семья обратилась в подразделение по вопросам миграции УМВД по Калужской области за получением временного убежища. Полицейские в кратчайшие сроки рассмотрели и одобрили заявку. Затем иностранцам в торжественной обстановке выдали свидетельства.По словам Волк, полицейские поздравили Анну Хардер и двух ее старших детей — Симона и Рут. В свою очередь, женщина поблагодарила сотрудников МВД за внимательное отношение и отзывчивость. Она также отметила, что в следующем году, после оформления документов германской стороной, все члены ее семьи планируют получить гражданство России.

https://ria.ru/20230609/demografiya-1877085652.html

россия

калужская область

германия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, калужская область, германия, ирина волк, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии)