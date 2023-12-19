https://ria.ru/20231219/sdelki-1916683232.html

Объем сделок между Россией и Белоруссией составит 100 млрд руб в 2024 году

Объем сделок между Россией и Белоруссией составит 100 млрд руб в 2024 году - РИА Новости, 19.12.2023

Объем сделок между Россией и Белоруссией составит 100 млрд руб в 2024 году

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) оценивает объем планируемых в 2024 году сделок между компаниями России и Белоруссии почти в 100 миллиардов... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:46

2023-12-19T12:46

2023-12-19T12:46

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) оценивает объем планируемых в 2024 году сделок между компаниями России и Белоруссии почти в 100 миллиардов рублей, сообщает центр. РЭЦ напомнил, что помогает компаниям развиваться на международных рынках, налаживая деловые контакты через зарубежную сеть своих представительств, в том числе, в Белоруссии. Россия и Белоруссия демонстрируют устойчивость экономик, а товарооборот в рамках Союзного государства достиг исторического максимума. Объем двустороннего товарооборота между Россией и Белоруссией по итогам 2022 года вырос на 13% и достиг рекордной величины в размере 43,4 миллиарда долларов. Впервые за длительное время для Белоруссии сложилось положительное сальдо в торговле с Россией. "В этом году положительная тенденция сохраняется, 2023 год может поставить новый рекорд по показателям в торговле", - считает руководитель представительства РЭЦ в Белоруссии Виктор Доронкевич. Он уточнил, что общий объем поддержанного Группой РЭЦ экспорта в Белоруссию в 2015-2022 годах превысил 9 миллиардов долларов. В 2022 году поддержка экспорта составила 1,65 миллиарда долларов, что составляет 12% ННЭ в Белоруссии. Традиционно российскими партнерами в Белоруссии являются крупнейшие дистрибуторы FMCG-товаров: компании "Евроторг" и "Мостра-групп", ведущие инфраструктурные предприятия "Гродно Азот" и "Минскэнерго", а также банки Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк и Банк БелВЭБ. "Перед РФ и РБ сейчас стоят общие цели – ускоренным темпом нарастить технологическую самостоятельность, промышленный выпуск. В этой задаче видим большой потенциал объединения усилий на уровне производственной, научно-технической и сбытовой кооперации российских и белорусских предприятий", - сказал Доронкевич. По различным оценкам, около 8 тысяч белорусских и российских предприятий связаны кооперационным сотрудничеством. Они поставляют необходимое сырье, материалы и комплектующие для производства товаров различного назначения. "Мы помогаем улучшить экономику для белорусских потребителей российской продукции за счет предоставления мер поддержки - в равной степени экспортировать российским и белорусским предприятиям, формирующим кооперационные цепочки. Ищем партнеров, обеспечиваем финансовую поддержку, выстраиваем логистику. Общий объем планируемых сделок с предприятиями РБ на 2024 год у нас уже – 95 миллиардов российских рублей", - добавил Доронкевич. Еще одна задача - это увеличение доли высокотехнологичного наукоемкого сектора в структуре ВВП до 8-10% в 2030 году (в 2022 году доля составляет не менее 1% ВВП). "По нашему опыту понимаем, что высокотехнологичный экспорт – лучший маркер технологического уровня экономики, и здесь наша торговля и кооперационные проекты, в частности, в области машиностроения, авиастроения, IТ также могут помочь", - считает руководитель представительства РЭЦ в Белоруссии. Кроме того, важное направление сотрудничества – развитие импортозамещающих производств для замещения импорта России и Белоруссии из недружественных стран. Причем это как самые базовые товары: пассажирские лифты и стиральные машины, так и более комплексные решения для промышленности. В октябре состоялась встреча генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По итогам визита сформирован ряд ключевых экспортно-импортных проектов и стратегических инициатив для совместной реализации. "Практически любой импортозамещающий проект - экспортоориентированный. Потенциал замещения импорта по обслуживаемому пулу проектов на белорусском рынке составляет 300-400 миллионов долларов, на российском рынке – также до 400 миллионов долларов, экспортный потенциал – около 700 миллионов долларов", - заключил Доронкевич.

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https://ria.ru/20231129/integratsiya-1912691835.html

https://ria.ru/20231207/soglashenie-1914376943.html

https://ria.ru/20231213/belorussiya-1915530686.html

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экономика, белоруссия, россия, вероника никишина, беларусбанк, белагропромбанк, белинвестбанк, александр лукашенко