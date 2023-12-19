https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916681854.html

В Кремле прокомментировали новый пакет антироссийских санкций ЕС

В Кремле прокомментировали новый пакет антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 19.12.2023

В Кремле прокомментировали новый пакет антироссийских санкций ЕС

Новый санкционный пакет ЕС против России свидетельствует о том, что ресурс областей, где их могут вводить, исчерпывается, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:39

2023-12-19T12:39

2023-12-19T12:39

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новый санкционный пакет ЕС против России свидетельствует о том, что ресурс областей, где их могут вводить, исчерпывается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций. "Но, в целом, конечно, 12-й пакет свидетельствует о том, что, скажем так, уже, наверное, исчерпываются ресурсы тех областей, где могут вводиться санкции", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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