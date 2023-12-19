https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916681854.html
В Кремле прокомментировали новый пакет антироссийских санкций ЕС
В Кремле прокомментировали новый пакет антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 19.12.2023
В Кремле прокомментировали новый пакет антироссийских санкций ЕС
Новый санкционный пакет ЕС против России свидетельствует о том, что ресурс областей, где их могут вводить, исчерпывается, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:39
2023-12-19T12:39
2023-12-19T12:39
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новый санкционный пакет ЕС против России свидетельствует о том, что ресурс областей, где их могут вводить, исчерпывается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций. "Но, в целом, конечно, 12-й пакет свидетельствует о том, что, скажем так, уже, наверное, исчерпываются ресурсы тех областей, где могут вводиться санкции", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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евросоюз, в мире
В Кремле прокомментировали новый пакет антироссийских санкций ЕС
Песков: новый пакет санкций ЕС свидетельствует, что их ресурс исчерпывается
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новый санкционный пакет ЕС против России свидетельствует о том, что ресурс областей, где их могут вводить, исчерпывается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций.
"Но, в целом, конечно, 12-й пакет свидетельствует о том, что, скажем так, уже, наверное, исчерпываются ресурсы тех областей, где могут вводиться санкции", - сказал Песков.
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