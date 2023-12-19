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"Умоляй о мире". Дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 19.12.2023
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09:33 19.12.2023 (обновлено: 15:25 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916639713.html
"Умоляй о мире". Дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети
"Умоляй о мире". Дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 19.12.2023
"Умоляй о мире". Дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети
Пользователи соцсети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его слов о принятии нового пакета санкций Евросоюза против России,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T09:33
2023-12-19T15:25
россия
украина
владимир зеленский
евросоюз
g7
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его слов о принятии нового пакета санкций Евросоюза против России, предусматривающего запрет на импорт российских алмазов."Агрессор должен чувствовать давление, а цена агрессии расти", — прокомментировал он решение ЕС.Пользователи Сети напомнили украинскому лидеру о том, что предыдущие санкции не отразились на России, а только навредили самому Евросоюзу, и призвали его пойти на мирные соглашения."Предыдущие 11 пакетов санкций были очень "эффективными". Умоляй о мире, преступник", — иронично отметил Implausible Deniability."Мы все равно покупаем российские товары в США", — признался Mike Ayres."ЕC тратит свое время впустую", — подчеркнул Ogochukwu."Лучше продай те (алмазы. — Прим. ред.), что есть у твоей жены", — предложил Igor Mozajko."Это не работает", — поделился Heikki Kiesi мнением об антироссийских санкциях."Путин выиграет, несмотря ни на что", — подытожил Renee May.Евросоюз в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретил импорт российских алмазов с 1 января 2024 года, говорится в заявлении Совета ЕС. Кроме того, с 1 марта планируется начать поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Как отмечено в заявлении саммита группы, страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20231219/bilet-1916618375.html
https://ria.ru/20231218/almazy-1916573576.html
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россия, украина, владимир зеленский, евросоюз, g7, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России
"Умоляй о мире". Дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети

Пользователи Х раскритиковали слова Зеленского о новых санкциях против России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек РИА Новости. Пользователи соцсети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его слов о принятии нового пакета санкций Евросоюза против России, предусматривающего запрет на импорт российских алмазов.
"Агрессор должен чувствовать давление, а цена агрессии расти", — прокомментировал он решение ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
"Билет на выход". В США раскрыли необычную деталь визита Зеленского
Вчера, 03:00
Пользователи Сети напомнили украинскому лидеру о том, что предыдущие санкции не отразились на России, а только навредили самому Евросоюзу, и призвали его пойти на мирные соглашения.
"Предыдущие 11 пакетов санкций были очень "эффективными". Умоляй о мире, преступник", — иронично отметил Implausible Deniability.
"Мы все равно покупаем российские товары в США", — признался Mike Ayres.
"ЕC тратит свое время впустую", — подчеркнул Ogochukwu.
"Лучше продай те (алмазы. — Прим. ред.), что есть у твоей жены", — предложил Igor Mozajko.
"Это не работает", — поделился Heikki Kiesi мнением об антироссийских санкциях.
"Путин выиграет, несмотря ни на что", — подытожил Renee May.
Евросоюз в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретил импорт российских алмазов с 1 января 2024 года, говорится в заявлении Совета ЕС. Кроме того, с 1 марта планируется начать поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Как отмечено в заявлении саммита группы, страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года.
Производство бриллиантов - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
ЕС ввел санкции против российских алмазов
18 декабря, 18:47
 
РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюзG7Санкции в отношении России
 
 
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