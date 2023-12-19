https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916639713.html

"Умоляй о мире". Дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети

"Умоляй о мире". Дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 19.12.2023

"Умоляй о мире". Дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети

Пользователи соцсети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его слов о принятии нового пакета санкций Евросоюза против России,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T09:33

2023-12-19T09:33

2023-12-19T15:25

россия

украина

владимир зеленский

евросоюз

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его слов о принятии нового пакета санкций Евросоюза против России, предусматривающего запрет на импорт российских алмазов."Агрессор должен чувствовать давление, а цена агрессии расти", — прокомментировал он решение ЕС.Пользователи Сети напомнили украинскому лидеру о том, что предыдущие санкции не отразились на России, а только навредили самому Евросоюзу, и призвали его пойти на мирные соглашения."Предыдущие 11 пакетов санкций были очень "эффективными". Умоляй о мире, преступник", — иронично отметил Implausible Deniability."Мы все равно покупаем российские товары в США", — признался Mike Ayres."ЕC тратит свое время впустую", — подчеркнул Ogochukwu."Лучше продай те (алмазы. — Прим. ред.), что есть у твоей жены", — предложил Igor Mozajko."Это не работает", — поделился Heikki Kiesi мнением об антироссийских санкциях."Путин выиграет, несмотря ни на что", — подытожил Renee May.Евросоюз в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретил импорт российских алмазов с 1 января 2024 года, говорится в заявлении Совета ЕС. Кроме того, с 1 марта планируется начать поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Как отмечено в заявлении саммита группы, страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20231219/bilet-1916618375.html

https://ria.ru/20231218/almazy-1916573576.html

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россия, украина, владимир зеленский, евросоюз, g7, санкции в отношении россии