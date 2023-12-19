https://ria.ru/20231219/samolet-1916691925.html

Песков не ответил на сообщения об отказе Осло в посадке самолета Nordwind

Песков не ответил на сообщения об отказе Осло в посадке самолета Nordwind - РИА Новости, 19.12.2023

Песков не ответил на сообщения об отказе Осло в посадке самолета Nordwind

В Кремле не располагают информацией об отказе Норвегией в посадке российскому самолету авиакомпании Nordwind, который совершал рейс из "Шереметьево" в Варадеро, РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:28

2023-12-19T13:28

2023-12-19T13:28

норвегия

дмитрий песков

россия

nordwind airlines

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией об отказе Норвегией в посадке российскому самолету авиакомпании Nordwind, который совершал рейс из "Шереметьево" в Варадеро, в связи с плохим самочувствием пассажира, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее самолет авиакомпании Nordwind, который совершал рейс из "Шереметьево" в Варадеро, вернулся в столичный аэропорт из-за ухудшения состояния двух пассажиров. Норвежский телеканал NRK сообщил, что российский пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines получил разрешение на возврат в РФ через воздушное пространство Норвегии из-за неотложной проблемы медицинского характера. Однако в СМИ также стали появляться сообщения о том, что самолету не разрешили сесть в Норвегии. "Я ничего не могу сказать, потому что не располагаю никакой информацией. Я пока просто воздержусь от комментария", - ответил Песков на вопрос о позиции Кремля по поводу действий Норвегии.

https://ria.ru/20231213/shpionazh-1915635297.html

норвегия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

норвегия, дмитрий песков, россия, nordwind airlines