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Песков не ответил на сообщения об отказе Осло в посадке самолета Nordwind - РИА Новости, 19.12.2023
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13:28 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/samolet-1916691925.html
Песков не ответил на сообщения об отказе Осло в посадке самолета Nordwind
Песков не ответил на сообщения об отказе Осло в посадке самолета Nordwind - РИА Новости, 19.12.2023
Песков не ответил на сообщения об отказе Осло в посадке самолета Nordwind
В Кремле не располагают информацией об отказе Норвегией в посадке российскому самолету авиакомпании Nordwind, который совершал рейс из "Шереметьево" в Варадеро, РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:28
2023-12-19T13:28
норвегия
дмитрий песков
россия
nordwind airlines
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией об отказе Норвегией в посадке российскому самолету авиакомпании Nordwind, который совершал рейс из "Шереметьево" в Варадеро, в связи с плохим самочувствием пассажира, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее самолет авиакомпании Nordwind, который совершал рейс из "Шереметьево" в Варадеро, вернулся в столичный аэропорт из-за ухудшения состояния двух пассажиров. Норвежский телеканал NRK сообщил, что российский пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines получил разрешение на возврат в РФ через воздушное пространство Норвегии из-за неотложной проблемы медицинского характера. Однако в СМИ также стали появляться сообщения о том, что самолету не разрешили сесть в Норвегии. "Я ничего не могу сказать, потому что не располагаю никакой информацией. Я пока просто воздержусь от комментария", - ответил Песков на вопрос о позиции Кремля по поводу действий Норвегии.
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норвегия, дмитрий песков, россия, nordwind airlines
Норвегия, Дмитрий Песков, Россия, Nordwind Airlines
Песков не ответил на сообщения об отказе Осло в посадке самолета Nordwind

Песков не стал комментировать статьи об отказе Осло в посадке самолета Nordwind

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321 авиакомпании "Nordwind" после приземления в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind после приземления в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Airbus A321 авиакомпании "Nordwind" после приземления в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией об отказе Норвегией в посадке российскому самолету авиакомпании Nordwind, который совершал рейс из "Шереметьево" в Варадеро, в связи с плохим самочувствием пассажира, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее самолет авиакомпании Nordwind, который совершал рейс из "Шереметьево" в Варадеро, вернулся в столичный аэропорт из-за ухудшения состояния двух пассажиров. Норвежский телеканал NRK сообщил, что российский пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines получил разрешение на возврат в РФ через воздушное пространство Норвегии из-за неотложной проблемы медицинского характера. Однако в СМИ также стали появляться сообщения о том, что самолету не разрешили сесть в Норвегии.
"Я ничего не могу сказать, потому что не располагаю никакой информацией. Я пока просто воздержусь от комментария", - ответил Песков на вопрос о позиции Кремля по поводу действий Норвегии.
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Подозреваемый в Норвегии в шпионаже "бразилец" признался, что он россиянин
13 декабря, 20:14
 
НорвегияДмитрий ПесковРоссияNordwind Airlines
 
 
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