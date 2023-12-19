Песков не ответил на сообщения об отказе Осло в посадке самолета Nordwind
Песков не стал комментировать статьи об отказе Осло в посадке самолета Nordwind
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321 авиакомпании "Nordwind" после приземления в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Airbus A321 авиакомпании "Nordwind" после приземления в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией об отказе Норвегией в посадке российскому самолету авиакомпании Nordwind, который совершал рейс из "Шереметьево" в Варадеро, в связи с плохим самочувствием пассажира, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее самолет авиакомпании Nordwind, который совершал рейс из "Шереметьево" в Варадеро, вернулся в столичный аэропорт из-за ухудшения состояния двух пассажиров. Норвежский телеканал NRK сообщил, что российский пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines получил разрешение на возврат в РФ через воздушное пространство Норвегии из-за неотложной проблемы медицинского характера. Однако в СМИ также стали появляться сообщения о том, что самолету не разрешили сесть в Норвегии.
"Я ничего не могу сказать, потому что не располагаю никакой информацией. Я пока просто воздержусь от комментария", - ответил Песков на вопрос о позиции Кремля по поводу действий Норвегии.