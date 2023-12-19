https://ria.ru/20231219/samolet-1916624382.html

Самолет Nordwind вернулся в Москву из-за ухудшения состояния пассажиров

Самолет Nordwind вернулся в Москву из-за ухудшения состояния пассажиров - РИА Новости, 19.12.2023

Самолет Nordwind вернулся в Москву из-за ухудшения состояния пассажиров

Самолет авиакомпании Nordwind, который совершал рейс из "Шереметьево" в Варадеро, вернулся в столичный аэропорт из-за ухудшения состояния двух пассажиров,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T05:42

2023-12-19T05:42

2023-12-19T05:44

москва

варадеро

шереметьево (аэропорт)

происшествия

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Самолет авиакомпании Nordwind, который совершал рейс из "Шереметьево" в Варадеро, вернулся в столичный аэропорт из-за ухудшения состояния двух пассажиров, рассказали РИА Новости в авиакомпании. "18 декабря рейс N4-555 в Варадеро вылетел из "Шереметьево" в 11:31 по мск согласно центральному расписанию. В полете ухудшилось состояние двух пассажиров. В этой связи, с целью оказания медицинской помощи пассажирам, экипажем воздушного судна было принято решение о возвращении ВС в аэропорт вылета "Шереметьево". Расчетное время прибытия ВС в Москву составляет 19:10 мск", – рассказали в компании. Ранее норвежский телеканал NRK сообщил, что российский пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс Москва - Варадеро, получил разрешение на возврат в РФ через воздушное пространство Норвегии из-за неотложной проблемы медицинского характера. В авиакомпании добавили РИА Новости, что рейс N4-555 планируется совершить из "Шереметьево" в Варадеро 18 декабря в 22:00 по мск. "Пассажирам рейса, ожидающим вылет из "Шереметьево", будут предоставлены услуги согласно ФАП-82", - заключили в компании.

https://ria.ru/20231219/samolet-1916620553.html

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москва, варадеро, шереметьево (аэропорт), происшествия, россия