https://ria.ru/20231219/samolet-1916620553.html

Самолет, вылетевший в Магадан с Камчатки, вернулся в аэропорт вылета

Самолет, вылетевший в Магадан с Камчатки, вернулся в аэропорт вылета - РИА Новости, 19.12.2023

Самолет, вылетевший в Магадан с Камчатки, вернулся в аэропорт вылета

Самолет ЯК-40, вылетевший с Камчатки в Магадан, вернулся в аэропорт вылета из-за загоревшейся лампочки на приборной панели, сообщили РИА Новости в "Камчатском... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T03:45

2023-12-19T03:45

2023-12-19T03:45

происшествия

магадан

камчатка

елизово

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Самолет ЯК-40, вылетевший с Камчатки в Магадан, вернулся в аэропорт вылета из-за загоревшейся лампочки на приборной панели, сообщили РИА Новости в "Камчатском авиапредприятии". "Самолет ЯК-40 "Камчатского авиационного предприятия", следовавший в Магадан из "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово, вернулся в аэропорт вылета так как на приборной панели воздушного судна загорелась лампочка", - сообщил собеседник агентства. После возвращения в аэропорт борт был заменен, и пассажиры вылетели в Магадан. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

https://ria.ru/20231218/samolet-1916561831.html

магадан

камчатка

елизово

россия

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происшествия, магадан, камчатка, елизово, россия