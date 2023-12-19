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Самолет, вылетевший в Магадан с Камчатки, вернулся в аэропорт вылета - РИА Новости, 19.12.2023
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03:45 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/samolet-1916620553.html
Самолет, вылетевший в Магадан с Камчатки, вернулся в аэропорт вылета
Самолет, вылетевший в Магадан с Камчатки, вернулся в аэропорт вылета - РИА Новости, 19.12.2023
Самолет, вылетевший в Магадан с Камчатки, вернулся в аэропорт вылета
Самолет ЯК-40, вылетевший с Камчатки в Магадан, вернулся в аэропорт вылета из-за загоревшейся лампочки на приборной панели, сообщили РИА Новости в "Камчатском... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T03:45
2023-12-19T03:45
происшествия
магадан
камчатка
елизово
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Самолет ЯК-40, вылетевший с Камчатки в Магадан, вернулся в аэропорт вылета из-за загоревшейся лампочки на приборной панели, сообщили РИА Новости в "Камчатском авиапредприятии". "Самолет ЯК-40 "Камчатского авиационного предприятия", следовавший в Магадан из "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово, вернулся в аэропорт вылета так как на приборной панели воздушного судна загорелась лампочка", - сообщил собеседник агентства. После возвращения в аэропорт борт был заменен, и пассажиры вылетели в Магадан. Другие подробности инцидента пока неизвестны.
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происшествия, магадан, камчатка, елизово, россия
Происшествия, Магадан, Камчатка, Елизово, Россия
Самолет, вылетевший в Магадан с Камчатки, вернулся в аэропорт вылета

Самолет, вылетевший в Магадан с Камчатки, вернули из-за загоревшейся лампочки

© iStock.com / Victoria KoltsovaАэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© iStock.com / Victoria Koltsova
Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Самолет ЯК-40, вылетевший с Камчатки в Магадан, вернулся в аэропорт вылета из-за загоревшейся лампочки на приборной панели, сообщили РИА Новости в "Камчатском авиапредприятии".
"Самолет ЯК-40 "Камчатского авиационного предприятия", следовавший в Магадан из "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово, вернулся в аэропорт вылета так как на приборной панели воздушного судна загорелась лампочка", - сообщил собеседник агентства.
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После возвращения в аэропорт борт был заменен, и пассажиры вылетели в Магадан. Другие подробности инцидента пока неизвестны.
 
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