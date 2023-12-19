https://ria.ru/20231219/rudakov-1916662014.html

Ростовский губернатор поручил оказать всю помощь семье бойца из Батайска

Ростовский губернатор поручил оказать всю помощь семье бойца из Батайска - РИА Новости, 19.12.2023

Ростовский губернатор поручил оказать всю помощь семье бойца из Батайска

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что поручил связаться с семьей военнослужащего Романа Рудакова и оказать всю... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:22

2023-12-19T11:22

2023-12-19T11:35

специальная военная операция на украине

батайск

ростовская область

безопасность

россия

василий голубев

донецкая народная республика

марьинка (донецкая область)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916453119_0:107:866:594_1920x0_80_0_0_7c422d9c1a251d18452b659f20b1dca2.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что поручил связаться с семьей военнослужащего Романа Рудакова и оказать всю необходимую помощь его родным."Поручил связаться с семьей Романа Рудакова и оказать всю необходимую помощь. Вчера родных героя навестил глава администрации Батайска, представители Минобороны РФ. Знаю, что брату Романа Алексею уже оказывают требующуюся ему помощь. Обязательно побываю у мамы Романа - Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать", - сообщил Голубев.

https://ria.ru/20231218/marinka-1916593868.html

батайск

ростовская область

россия

донецкая народная республика

марьинка (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

батайск, ростовская область, безопасность, россия, василий голубев, донецкая народная республика, марьинка (донецкая область), ситуация в днр и лнр