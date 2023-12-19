https://ria.ru/20231219/rudakov-1916662014.html
Ростовский губернатор поручил оказать всю помощь семье бойца из Батайска
Ростовский губернатор поручил оказать всю помощь семье бойца из Батайска - РИА Новости, 19.12.2023
Ростовский губернатор поручил оказать всю помощь семье бойца из Батайска
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что поручил связаться с семьей военнослужащего Романа Рудакова и оказать всю... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:22
2023-12-19T11:22
2023-12-19T11:35
специальная военная операция на украине
батайск
ростовская область
безопасность
россия
василий голубев
донецкая народная республика
марьинка (донецкая область)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что поручил связаться с семьей военнослужащего Романа Рудакова и оказать всю необходимую помощь его родным."Поручил связаться с семьей Романа Рудакова и оказать всю необходимую помощь. Вчера родных героя навестил глава администрации Батайска, представители Минобороны РФ. Знаю, что брату Романа Алексею уже оказывают требующуюся ему помощь. Обязательно побываю у мамы Романа - Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать", - сообщил Голубев.
https://ria.ru/20231218/marinka-1916593868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ростовский губернатор поручил оказать всю помощь семье бойца из Батайска
Ростовский губернатор поручил оказать всю помощь семье бойца СВО Романа Рудакова