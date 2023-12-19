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Ростовский губернатор поручил оказать всю помощь семье бойца из Батайска - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 19.12.2023 (обновлено: 11:35 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/rudakov-1916662014.html
Ростовский губернатор поручил оказать всю помощь семье бойца из Батайска
Ростовский губернатор поручил оказать всю помощь семье бойца из Батайска - РИА Новости, 19.12.2023
Ростовский губернатор поручил оказать всю помощь семье бойца из Батайска
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что поручил связаться с семьей военнослужащего Романа Рудакова и оказать всю... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:22
2023-12-19T11:35
специальная военная операция на украине
батайск
ростовская область
безопасность
россия
василий голубев
донецкая народная республика
марьинка (донецкая область)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что поручил связаться с семьей военнослужащего Романа Рудакова и оказать всю необходимую помощь его родным."Поручил связаться с семьей Романа Рудакова и оказать всю необходимую помощь. Вчера родных героя навестил глава администрации Батайска, представители Минобороны РФ. Знаю, что брату Романа Алексею уже оказывают требующуюся ему помощь. Обязательно побываю у мамы Романа - Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать", - сообщил Голубев.
https://ria.ru/20231218/marinka-1916593868.html
батайск
ростовская область
россия
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Специальная военная операция на Украине, Батайск, Ростовская область, Безопасность, Россия, Василий Голубев, Донецкая Народная Республика, Марьинка (Донецкая область), Ситуация в ДНР и ЛНР
Ростовский губернатор поручил оказать всю помощь семье бойца из Батайска

Ростовский губернатор поручил оказать всю помощь семье бойца СВО Романа Рудакова

© Фото : соцсетиНадпись на стене в Марьинке Донецкой народной республики
Надпись на стене в Марьинке Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : соцсети
Надпись на стене в Марьинке Донецкой народной республики
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что поручил связаться с семьей военнослужащего Романа Рудакова и оказать всю необходимую помощь его родным.

Надпись на стене дома "Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск" была обнаружена российскими военнослужащими при штурме Марьинки. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего.

"Поручил связаться с семьей Романа Рудакова и оказать всю необходимую помощь. Вчера родных героя навестил глава администрации Батайска, представители Минобороны РФ. Знаю, что брату Романа Алексею уже оказывают требующуюся ему помощь. Обязательно побываю у мамы Романа - Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать", - сообщил Голубев.
Военнослужащий ВС РФ Роман Рудаков, оставивший прощальное послание на стене в Марьинке Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБатайскРостовская областьБезопасностьРоссияВасилий ГолубевДонецкая Народная РеспубликаМарьинка (Донецкая область)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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