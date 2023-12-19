https://ria.ru/20231219/rostekh-1916630258.html

"Ростех" планирует создать компьютерную игру со своей техникой

"Ростех" планирует создать компьютерную игру со своей техникой - РИА Новости, 19.12.2023

"Ростех" планирует создать компьютерную игру со своей техникой

Госкорпорация "Ростех" планирует создать компьютерную игру со своей техникой, в настоящий момент обсуждается жанр и платформа игры, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T08:02

2023-12-19T08:02

2023-12-19T08:02

технологии

россия

т-90м

ростех

"панцирь-с"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e198d12e58b6ca88a5279b9f499b49b.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" планирует создать компьютерную игру со своей техникой, в настоящий момент обсуждается жанр и платформа игры, сообщили в пресс-службе компании. "В госкорпорации рассматривают такую возможность. В данный момент обсуждается жанр игры, платформа, партнеры для коллаборации, бюджет и концепция. Пока ясно, что этот продукт должен ориентироваться на культурные коды России и иметь не только развлекательный, но и воспитательный, а также отчасти образовательный характер", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что в игре могут быть использованы концепт-арты, созданные в рамках проекта "Боевые монстры "Ростеха". В этом проекте существующая военная техника и вооружения госкорпорации представлены в виде фантастических существ, при этом сохраняющих узнаваемые черты вооружений. Так, Т-90М представлен в виде гигантского робота медведя, с башней и орудием танка, "Панцирь-С" - механический носорог с боевым модулем комплекса ПВО на спине. В "Ростехе" отметили, что игровая продукция западного производства, которая распространяется сейчас в России, зачастую несет в себе негативный посыл по отношению к русской культуре, к нашему народу, традициям и миропониманию. "Отечественный игрострой, безусловно, может составить конкуренцию зарубежным видеоиграм, и производить продукт, способный заинтересовать российских геймеров и при этом транслировать им правильные национальные ценности. В перспективе мы рассматриваем возможность работы в этой индустрии", - сказали в корпорации.

https://ria.ru/20231218/tekhnika-1916402581.html

https://ria.ru/20231205/gta-1913780280.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, т-90м, ростех, "панцирь-с"