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"Ростех" планирует создать компьютерную игру со своей техникой - РИА Новости, 19.12.2023
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08:02 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/rostekh-1916630258.html
"Ростех" планирует создать компьютерную игру со своей техникой
"Ростех" планирует создать компьютерную игру со своей техникой - РИА Новости, 19.12.2023
"Ростех" планирует создать компьютерную игру со своей техникой
Госкорпорация "Ростех" планирует создать компьютерную игру со своей техникой, в настоящий момент обсуждается жанр и платформа игры, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T08:02
2023-12-19T08:02
технологии
россия
т-90м
ростех
"панцирь-с"
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" планирует создать компьютерную игру со своей техникой, в настоящий момент обсуждается жанр и платформа игры, сообщили в пресс-службе компании. "В госкорпорации рассматривают такую возможность. В данный момент обсуждается жанр игры, платформа, партнеры для коллаборации, бюджет и концепция. Пока ясно, что этот продукт должен ориентироваться на культурные коды России и иметь не только развлекательный, но и воспитательный, а также отчасти образовательный характер", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что в игре могут быть использованы концепт-арты, созданные в рамках проекта "Боевые монстры "Ростеха". В этом проекте существующая военная техника и вооружения госкорпорации представлены в виде фантастических существ, при этом сохраняющих узнаваемые черты вооружений. Так, Т-90М представлен в виде гигантского робота медведя, с башней и орудием танка, "Панцирь-С" - механический носорог с боевым модулем комплекса ПВО на спине. В "Ростехе" отметили, что игровая продукция западного производства, которая распространяется сейчас в России, зачастую несет в себе негативный посыл по отношению к русской культуре, к нашему народу, традициям и миропониманию. "Отечественный игрострой, безусловно, может составить конкуренцию зарубежным видеоиграм, и производить продукт, способный заинтересовать российских геймеров и при этом транслировать им правильные национальные ценности. В перспективе мы рассматриваем возможность работы в этой индустрии", - сказали в корпорации.
https://ria.ru/20231218/tekhnika-1916402581.html
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технологии, россия, т-90м, ростех, "панцирь-с"
Технологии, Россия, Т-90М, Ростех, "Панцирь-С"
"Ростех" планирует создать компьютерную игру со своей техникой

"Ростех" планирует создать образовательную компьютерную игру со своей техникой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" планирует создать компьютерную игру со своей техникой, в настоящий момент обсуждается жанр и платформа игры, сообщили в пресс-службе компании.
"В госкорпорации рассматривают такую возможность. В данный момент обсуждается жанр игры, платформа, партнеры для коллаборации, бюджет и концепция. Пока ясно, что этот продукт должен ориентироваться на культурные коды России и иметь не только развлекательный, но и воспитательный, а также отчасти образовательный характер", - сказали в пресс-службе.
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Там добавили, что в игре могут быть использованы концепт-арты, созданные в рамках проекта "Боевые монстры "Ростеха". В этом проекте существующая военная техника и вооружения госкорпорации представлены в виде фантастических существ, при этом сохраняющих узнаваемые черты вооружений. Так, Т-90М представлен в виде гигантского робота медведя, с башней и орудием танка, "Панцирь-С" - механический носорог с боевым модулем комплекса ПВО на спине.
В "Ростехе" отметили, что игровая продукция западного производства, которая распространяется сейчас в России, зачастую несет в себе негативный посыл по отношению к русской культуре, к нашему народу, традициям и миропониманию.
"Отечественный игрострой, безусловно, может составить конкуренцию зарубежным видеоиграм, и производить продукт, способный заинтересовать российских геймеров и при этом транслировать им правильные национальные ценности. В перспективе мы рассматриваем возможность работы в этой индустрии", - сказали в корпорации.
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