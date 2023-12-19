https://ria.ru/20231219/roboty-1916622313.html
Исследование показало, какие профессии смогут заменить роботы
Исследование показало, какие профессии смогут заменить роботы - РИА Новости, 19.12.2023
Исследование показало, какие профессии смогут заменить роботы
Грузчики, курьеры и таксисты возглавили список профессий, которые, по мнению российских экспертов, в будущем могут быть заменены роботами, говорится в... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T04:38
2023-12-19T04:38
2023-12-19T04:38
наука
технологии
евгений дудоров
нпо "андроидная техника"
наука
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Грузчики, курьеры и таксисты возглавили список профессий, которые, по мнению российских экспертов, в будущем могут быть заменены роботами, говорится в совместном исследовании ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики и Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Практически половина респондентов (экспертов - ред.), 49%, считают, что грузчиков со временем можно будет заменить на робототехнику. Людей-курьеров вполне можно будет заменить на дронов или роверов, уверены еще 33% опрошенных. Замену таксистов и водителей на автоматическое управление ожидают еще 24% респондентов, еще 20% уверены, что заменить можно будет и водителей грузового такси", - говорится в исследовании. Меньше всего эксперты ожидают, что роботы заменят бортпроводников, механиков судна, судового повара и обходчика ж/д путей - эти варианты набрали менее 20% голосов. При этом достаточно большой процент опрошенных - 41% - уверены, что роботы не смогут заменить людей. Как отметил председатель правления Консорциума, исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров, роботам удобно передавать типовую и монотонную работу. Например, развитие робототехники позволит изменить грузоперевозки. "Беспилотные грузовики уже ездят на трассе М-11 в рамках эксперимента - их применение уже помогло снизить стоимость грузоперевозок на длинных трассах. Опять же, стоит развивать это направление для доставки грузов на Север - роботу не нужна зарплата, ему все равно, куда ехать", - сказал эксперт. Он отметил, что уже сейчас в городе и пригороде используются робокурьеры и роботакси, однако эту технологию нужно еще отработать, а уже потом масштабировать. "Насчет же замены бортпроводников, механиков и поваров на судне на роботов - ближайшие лет 20-30 их однозначно не будут никем замещать. Сервисные же роботы, в том числе и на железнодорожных путях, наоборот, очень пригодятся. Обходчики, перецепщики и так далее", - добавил Дудоров. По мнению директора ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полины Давыдовой, важен не факт замены специалистов, а сроки. "Полагаю, что в ближайшее время переживать не стоит. Внедрение роботов в транспортной отрасли будет происходить исходя из двух основных факторов: во-первых, экономической эффективности замены сотрудников на робототехнику, а во-вторых, сложности работы робототехнической системы и сложностей поступающей информации и ее обработки по сравнению с работой человека", - отметила она.
https://ria.ru/20231122/robokoshka-1910985028.html
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технологии, евгений дудоров, нпо "андроидная техника", наука
Наука, Технологии, Евгений Дудоров, НПО "Андроидная техника", Наука
Исследование показало, какие профессии смогут заменить роботы
Исследование: роботы смогут в будущем заменить грузчиков, курьеров и таксистов
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Грузчики, курьеры и таксисты возглавили список профессий, которые, по мнению российских экспертов, в будущем могут быть заменены роботами, говорится в совместном исследовании ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики и Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Практически половина респондентов (экспертов - ред.), 49%, считают, что грузчиков со временем можно будет заменить на робототехнику. Людей-курьеров вполне можно будет заменить на дронов или роверов, уверены еще 33% опрошенных. Замену таксистов и водителей на автоматическое управление ожидают еще 24% респондентов, еще 20% уверены, что заменить можно будет и водителей грузового такси", - говорится в исследовании.
Меньше всего эксперты ожидают, что роботы заменят бортпроводников, механиков судна, судового повара и обходчика ж/д путей - эти варианты набрали менее 20% голосов. При этом достаточно большой процент опрошенных - 41% - уверены, что роботы не смогут заменить людей.
Как отметил председатель правления Консорциума, исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров
, роботам удобно передавать типовую и монотонную работу. Например, развитие робототехники позволит изменить грузоперевозки. "Беспилотные грузовики уже ездят на трассе М-11 в рамках эксперимента - их применение уже помогло снизить стоимость грузоперевозок на длинных трассах. Опять же, стоит развивать это направление для доставки грузов на Север
- роботу не нужна зарплата, ему все равно, куда ехать", - сказал эксперт.
Он отметил, что уже сейчас в городе и пригороде используются робокурьеры и роботакси, однако эту технологию нужно еще отработать, а уже потом масштабировать. "Насчет же замены бортпроводников, механиков и поваров на судне на роботов - ближайшие лет 20-30 их однозначно не будут никем замещать. Сервисные же роботы, в том числе и на железнодорожных путях, наоборот, очень пригодятся. Обходчики, перецепщики и так далее", - добавил Дудоров.
По мнению директора ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полины Давыдовой, важен не факт замены специалистов, а сроки. "Полагаю, что в ближайшее время переживать не стоит. Внедрение роботов в транспортной отрасли будет происходить исходя из двух основных факторов: во-первых, экономической эффективности замены сотрудников на робототехнику, а во-вторых, сложности работы робототехнической системы и сложностей поступающей информации и ее обработки по сравнению с работой человека", - отметила она.
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