https://ria.ru/20231219/roboty-1916622313.html

Исследование показало, какие профессии смогут заменить роботы

Исследование показало, какие профессии смогут заменить роботы - РИА Новости, 19.12.2023

Исследование показало, какие профессии смогут заменить роботы

Грузчики, курьеры и таксисты возглавили список профессий, которые, по мнению российских экспертов, в будущем могут быть заменены роботами, говорится в... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T04:38

2023-12-19T04:38

2023-12-19T04:38

наука

технологии

евгений дудоров

нпо "андроидная техника"

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797760034_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_c6b70e40778b23d710d14c729abda945.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Грузчики, курьеры и таксисты возглавили список профессий, которые, по мнению российских экспертов, в будущем могут быть заменены роботами, говорится в совместном исследовании ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики и Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Практически половина респондентов (экспертов - ред.), 49%, считают, что грузчиков со временем можно будет заменить на робототехнику. Людей-курьеров вполне можно будет заменить на дронов или роверов, уверены еще 33% опрошенных. Замену таксистов и водителей на автоматическое управление ожидают еще 24% респондентов, еще 20% уверены, что заменить можно будет и водителей грузового такси", - говорится в исследовании. Меньше всего эксперты ожидают, что роботы заменят бортпроводников, механиков судна, судового повара и обходчика ж/д путей - эти варианты набрали менее 20% голосов. При этом достаточно большой процент опрошенных - 41% - уверены, что роботы не смогут заменить людей. Как отметил председатель правления Консорциума, исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров, роботам удобно передавать типовую и монотонную работу. Например, развитие робототехники позволит изменить грузоперевозки. "Беспилотные грузовики уже ездят на трассе М-11 в рамках эксперимента - их применение уже помогло снизить стоимость грузоперевозок на длинных трассах. Опять же, стоит развивать это направление для доставки грузов на Север - роботу не нужна зарплата, ему все равно, куда ехать", - сказал эксперт. Он отметил, что уже сейчас в городе и пригороде используются робокурьеры и роботакси, однако эту технологию нужно еще отработать, а уже потом масштабировать. "Насчет же замены бортпроводников, механиков и поваров на судне на роботов - ближайшие лет 20-30 их однозначно не будут никем замещать. Сервисные же роботы, в том числе и на железнодорожных путях, наоборот, очень пригодятся. Обходчики, перецепщики и так далее", - добавил Дудоров. По мнению директора ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полины Давыдовой, важен не факт замены специалистов, а сроки. "Полагаю, что в ближайшее время переживать не стоит. Внедрение роботов в транспортной отрасли будет происходить исходя из двух основных факторов: во-первых, экономической эффективности замены сотрудников на робототехнику, а во-вторых, сложности работы робототехнической системы и сложностей поступающей информации и ее обработки по сравнению с работой человека", - отметила она.

https://ria.ru/20231122/robokoshka-1910985028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, евгений дудоров, нпо "андроидная техника", наука