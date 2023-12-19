https://ria.ru/20231219/rezolyutsiya-1916834861.html

ГА ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

ГА ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 20.12.2023

ГА ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-19T23:44

2023-12-19T23:44

2023-12-20T07:40

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ООН, 19 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ее одобрил Третий комитет Генассамблеи.За резолюцию проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14. Россия, Китай, Израиль были в числе голосовавших за документ. Против выступили США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Эстония, Чехия, Финляндия, Грузия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдавия, Словения, Испания, Швеция и другие.Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".Авторы резолюции решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Документ настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.Кроме того, резолюция решительно осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.По настоянию ряда стран западного лагеря, в том числе Украины, Австралии, Японии, в текст резолюции была включена поправка, утверждающая, что Россия якобы стремилась "оправдать свою территориальную агрессию против Украины предполагаемой целью ликвидации неонацизма". Группа западных стран внесла поправку в надежде на то, что в случае ее принятия Москва откажется от текста своей резолюции и не будет за нее голосовать. Однако этого не произошло. Россия поддержала документ, а те, кто одобрили поправку, в итоге все равно проголосовали против резолюции. В то же время Россия, Белоруссия, Китай, Сирия, КНДР и Египет, дистанцировались от западной поправки.Как отмечала ранее зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая, поддержка в Генассамблее ООН ежегодной резолюции России о борьбе с героизацией нацизма растет. При этом она указывала, что ряд западных стран давно не устраивает такое положение дел.

https://ria.ru/20231219/rezolyutsiya-1916810451.html

https://ria.ru/20231218/rezolyutsiya-1916606667.html

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генеральная ассамблея оон, в мире, россия, китай, израиль