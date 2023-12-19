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Небензя: Россия призывает к выполнению резолюции СБ ООН по Газе

Небензя: Россия призывает к выполнению резолюции СБ ООН по Газе - РИА Новости, 19.12.2023

Небензя: Россия призывает к выполнению резолюции СБ ООН по Газе

Россия призывает к выполнению резолюции СБ ООН, содержащей призыв к установлению гуманитарных пауз в секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T19:57

2023-12-19T19:57

2023-12-19T19:57

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россия

василий небензя

оон

совет безопасности оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 19 дек – РИА Новости. Россия призывает к выполнению резолюции СБ ООН, содержащей призыв к установлению гуманитарных пауз в секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Призываем к выполнению единственного принятого на данный момент продукта Совета безопасности по Газе – резолюции 2712, которая, при всей ее слабости, по крайней мере, содержит обязательный для исполнения сторонами призыв к установлению гумпауз", - сказала Небензя. "Необходимо обеспечить международный мониторинг выполнения данного решения Совета под эгидой ООН. Признательны генсекретарю за проработку соответствующих опций по мониторингу. Мы их внимательно изучаем. Рассчитываем, что Совет уже в ближайшее время сможет определиться с тем, какой из вариантов выбрать, и примет решение, оформленное в соответствующей резолюции", - подчеркнул постпред.

https://ria.ru/20231219/voyna-1916732260.html

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в мире, россия, василий небензя, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году