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Небензя: Россия призывает к выполнению резолюции СБ ООН по Газе
Небензя: Россия призывает к выполнению резолюции СБ ООН по Газе - РИА Новости, 19.12.2023
Небензя: Россия призывает к выполнению резолюции СБ ООН по Газе
Россия призывает к выполнению резолюции СБ ООН, содержащей призыв к установлению гуманитарных пауз в секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T19:57
2023-12-19T19:57
2023-12-19T19:57
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ООН, 19 дек – РИА Новости. Россия призывает к выполнению резолюции СБ ООН, содержащей призыв к установлению гуманитарных пауз в секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Призываем к выполнению единственного принятого на данный момент продукта Совета безопасности по Газе – резолюции 2712, которая, при всей ее слабости, по крайней мере, содержит обязательный для исполнения сторонами призыв к установлению гумпауз", - сказала Небензя. "Необходимо обеспечить международный мониторинг выполнения данного решения Совета под эгидой ООН. Признательны генсекретарю за проработку соответствующих опций по мониторингу. Мы их внимательно изучаем. Рассчитываем, что Совет уже в ближайшее время сможет определиться с тем, какой из вариантов выбрать, и примет решение, оформленное в соответствующей резолюции", - подчеркнул постпред.
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в мире, россия, василий небензя, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Небензя: Россия призывает к выполнению резолюции СБ ООН по Газе
Небензя: РФ призывает к выполнению резолюции СБ ООН, призывая к гумпаузам в Газе