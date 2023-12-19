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Львова-Белова помогла российскому ребенку вернуться с Украины - РИА Новости, 19.12.2023
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10:20 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/rebenok-1916645820.html
Львова-Белова помогла российскому ребенку вернуться с Украины
Львова-Белова помогла российскому ребенку вернуться с Украины - РИА Новости, 19.12.2023
Львова-Белова помогла российскому ребенку вернуться с Украины
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова содействовала возвращению российского ребенка с Украины к родной маме, сообщили РИА... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:20
2023-12-19T10:20
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова содействовала возвращению российского ребенка с Украины к родной маме, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена. "При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при участии представителей Государства Катар из Украины на родину к родной маме, гражданке РФ, вернулся ребенок", - говорится в сообщении. "Ребенок вместе с сопровождающей прибыли в город Москву, аэропорт Внуково, 19 декабря в 00.45", - отметили в аппарате детского омбудсмена. По данным пресс-службы, 9-летний Никита А., гражданин России, ранее проживал с родителями в Ярославской области, в 2019 году отец ребенка погиб, в том же году по семейным обстоятельствам мама Никиты приняла решение отвезти его к бабушке (своей маме) на Украину. "До настоящего времени ребенок проживал в Винницкой области Украины. Бабушка подтвердила готовность передать ребенка матери. Однако из-за запрета на въезд российских граждан на территорию Украины женщина не могла самостоятельно забрать сына", - рассказали в пресс-службе. Это второй российский ребенок, возвращенный на родину при помощи детского омбудсмена, отмечается в сообщении. С начала СВО, по данным пресс-службы уполномоченного, при взаимодействии с украинской стороной и международными организациями, а также при посредничестве третьих стран, при участии Львовой-Беловой к родным семьям на Украине или в других странах удалось вернуть 48 детей (в 35 семей).
https://ria.ru/20231217/bezhentsy-1916312482.html
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украина, россия, москва, мария львова-белова, общество
Украина, Россия, Москва, Мария Львова-Белова, Общество
Львова-Белова помогла российскому ребенку вернуться с Украины

Львова-Белова помогла российскому ребенку вернуться с Украины к родной матери

© Фото : Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенкаУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова содействовала возвращению российского ребенка с Украины к родной маме, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.
"При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при участии представителей Государства Катар из Украины на родину к родной маме, гражданке РФ, вернулся ребенок", - говорится в сообщении.
"Ребенок вместе с сопровождающей прибыли в город Москву, аэропорт Внуково, 19 декабря в 00.45", - отметили в аппарате детского омбудсмена.
По данным пресс-службы, 9-летний Никита А., гражданин России, ранее проживал с родителями в Ярославской области, в 2019 году отец ребенка погиб, в том же году по семейным обстоятельствам мама Никиты приняла решение отвезти его к бабушке (своей маме) на Украину.
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"До настоящего времени ребенок проживал в Винницкой области Украины. Бабушка подтвердила готовность передать ребенка матери. Однако из-за запрета на въезд российских граждан на территорию Украины женщина не могла самостоятельно забрать сына", - рассказали в пресс-службе.
Это второй российский ребенок, возвращенный на родину при помощи детского омбудсмена, отмечается в сообщении.
С начала СВО, по данным пресс-службы уполномоченного, при взаимодействии с украинской стороной и международными организациями, а также при посредничестве третьих стран, при участии Львовой-Беловой к родным семьям на Украине или в других странах удалось вернуть 48 детей (в 35 семей).
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