https://ria.ru/20231219/ranenye-1916782238.html
Россия не может оставлять раненых на произвол судьбы, заявил Путин
Россия не может оставлять раненых на произвол судьбы, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Россия не может оставлять раненых на произвол судьбы, заявил Путин
Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, которые оставляют своих раненых на произвол судьбы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:02
2023-12-19T18:02
2023-12-19T20:19
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, которые оставляют своих раненых на произвол судьбы, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают", - сказал Путин в ходе посещения выставки в министерстве обороны, где он осмотрел представленные на выставке образцы передовых вооружений российской армии.Кроме них на выставке также демонстрировались новые медицинские сумки, укомплектованные с учётом опыта СВО, бронеавтомобили для срочной эвакуации раненых, санитарные автомобили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия не может оставлять раненых на произвол судьбы, заявил Путин
Путин: власти Украины не считают солдат ВСУ за людей и бросают раненых
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, которые оставляют своих раненых на произвол судьбы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают", - сказал Путин в ходе посещения выставки в министерстве обороны, где он осмотрел представленные на выставке образцы передовых вооружений российской армии.
Кроме них на выставке также демонстрировались новые медицинские сумки, укомплектованные с учётом опыта СВО, бронеавтомобили для срочной эвакуации раненых, санитарные автомобили.
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