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Россия не может оставлять раненых на произвол судьбы, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:02 19.12.2023 (обновлено: 20:19 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/ranenye-1916782238.html
Россия не может оставлять раненых на произвол судьбы, заявил Путин
Россия не может оставлять раненых на произвол судьбы, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Россия не может оставлять раненых на произвол судьбы, заявил Путин
Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, которые оставляют своих раненых на произвол судьбы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:02
2023-12-19T20:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
в мире
здоровье - общество
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, которые оставляют своих раненых на произвол судьбы, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают", - сказал Путин в ходе посещения выставки в министерстве обороны, где он осмотрел представленные на выставке образцы передовых вооружений российской армии.Кроме них на выставке также демонстрировались новые медицинские сумки, укомплектованные с учётом опыта СВО, бронеавтомобили для срочной эвакуации раненых, санитарные автомобили.
https://ria.ru/20231219/chelyust-1916626595.html
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россия, украина, владимир путин, в мире, здоровье - общество, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире, Здоровье - Общество, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия не может оставлять раненых на произвол судьбы, заявил Путин

Путин: власти Украины не считают солдат ВСУ за людей и бросают раненых

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота полевого госпиталя в зоне спецоперации
Работа полевого госпиталя в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Работа полевого госпиталя в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, которые оставляют своих раненых на произвол судьбы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают", - сказал Путин в ходе посещения выставки в министерстве обороны, где он осмотрел представленные на выставке образцы передовых вооружений российской армии.
Кроме них на выставке также демонстрировались новые медицинские сумки, укомплектованные с учётом опыта СВО, бронеавтомобили для срочной эвакуации раненых, санитарные автомобили.
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинВ миреЗдоровье - ОбществоВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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