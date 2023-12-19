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При обстреле Донецка пострадали девять человек

При обстреле Донецка пострадали девять человек - РИА Новости, 19.12.2023

При обстреле Донецка пострадали девять человек

Число пострадавших при ударах украинских войск по Донецку возросло до девяти, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:37

2023-12-19T15:37

2023-12-19T16:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

донецк

алексей кулемзин (донецк)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. Число пострадавших при ударах украинских войск по Донецку возросло до девяти, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Киевского района <...> ранен по проспекту Киевскому мужчина 1932 года рождения. При обстреле Петровского района по улице Добровольского получили ранения женщины 1941 и 1950 года рождения", — написал он в Telegram-канале.Ранее сегодня мэр сообщал о шести пострадавших в Киевском и Петровском районах. По его словам, при обстреле также получили повреждения здания спецшколы, гимназии и больницы. Кроме того, под удар попали несколько многоквартирных домов, магазинов и припаркованных неподалеку автомобилей.Петровский район расположен на западной окраине Донецка. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эта местность регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Киевский район находится в северной части города. Украинские войска также постоянно наносят по нему удары. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там солдатами ВСУ и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

донецкая народная республика

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины