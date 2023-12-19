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При обстреле Донецка пострадали девять человек - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:37 19.12.2023 (обновлено: 16:10 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/ranenye-1916733217.html
При обстреле Донецка пострадали девять человек
При обстреле Донецка пострадали девять человек - РИА Новости, 19.12.2023
При обстреле Донецка пострадали девять человек
Число пострадавших при ударах украинских войск по Донецку возросло до девяти, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:37
2023-12-19T16:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. Число пострадавших при ударах украинских войск по Донецку возросло до девяти, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.&quot;В результате обстрела Киевского района &lt;...&gt; ранен по проспекту Киевскому мужчина 1932 года рождения. При обстреле Петровского района по улице Добровольского получили ранения женщины 1941 и 1950 года рождения&quot;, — написал он в Telegram-канале.Ранее сегодня мэр сообщал о шести пострадавших в Киевском и Петровском районах. По его словам, при обстреле также получили повреждения здания спецшколы, гимназии и больницы. Кроме того, под удар попали несколько многоквартирных домов, магазинов и припаркованных неподалеку автомобилей.Петровский район расположен на западной окраине Донецка. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эта местность регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Киевский район находится в северной части города. Украинские войска также постоянно наносят по нему удары. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там солдатами ВСУ и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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донецкая народная республика, в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка пострадали девять человек

Кулемзин: число раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до девяти

© РИА Новости Последствия украинского обстрела в Донецке
Последствия украинского обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия украинского обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. Число пострадавших при ударах украинских войск по Донецку возросло до девяти, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«

"В результате обстрела Киевского района <...> ранен по проспекту Киевскому мужчина 1932 года рождения. При обстреле Петровского района по улице Добровольского получили ранения женщины 1941 и 1950 года рождения", — написал он в Telegram-канале.

Ранее сегодня мэр сообщал о шести пострадавших в Киевском и Петровском районах. По его словам, при обстреле также получили повреждения здания спецшколы, гимназии и больницы. Кроме того, под удар попали несколько многоквартирных домов, магазинов и припаркованных неподалеку автомобилей.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эта местность регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Киевский район находится в северной части города. Украинские войска также постоянно наносят по нему удары. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там солдатами ВСУ и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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