При обстреле Донецка пострадали девять человек
Кулемзин: число раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до девяти
© РИА Новости Последствия украинского обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия украинского обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. Число пострадавших при ударах украинских войск по Донецку возросло до девяти, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
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"В результате обстрела Киевского района <...> ранен по проспекту Киевскому мужчина 1932 года рождения. При обстреле Петровского района по улице Добровольского получили ранения женщины 1941 и 1950 года рождения", — написал он в Telegram-канале.
Ранее сегодня мэр сообщал о шести пострадавших в Киевском и Петровском районах. По его словам, при обстреле также получили повреждения здания спецшколы, гимназии и больницы. Кроме того, под удар попали несколько многоквартирных домов, магазинов и припаркованных неподалеку автомобилей.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эта местность регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Киевский район находится в северной части города. Украинские войска также постоянно наносят по нему удары. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там солдатами ВСУ и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.