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Контрразведчик раскрыл, сколько советские ракеты тайно продержались на Кубе - РИА Новости, 19.12.2023
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00:47 19.12.2023 (обновлено: 00:50 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/rakety-1916613630.html
Контрразведчик раскрыл, сколько советские ракеты тайно продержались на Кубе
Контрразведчик раскрыл, сколько советские ракеты тайно продержались на Кубе - РИА Новости, 19.12.2023
Контрразведчик раскрыл, сколько советские ракеты тайно продержались на Кубе
Советская военная контрразведка обеспечила тайну проведения операции "Анадырь" на Кубе в 1962 году, советские ракеты, нацеленные на США, целый месяц простояли... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T00:47
2023-12-19T00:50
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Советская военная контрразведка обеспечила тайну проведения операции "Анадырь" на Кубе в 1962 году, советские ракеты, нацеленные на США, целый месяц простояли незамеченными, заявил председатель совета ветеранов органов военной контрразведки генерал-майор в отставке Александр Белоусов. Органы военной контрразведки ФСБ России отмечают во вторник 105-летие образования. "К октябрю 1962 года войска и техника были скрытно переброшены на Кубу. Воздушной разведке США удалось обнаружить их лишь через месяц. К этому времени ракетные комплексы с дальностью действия до 2 тысяч километров уже стояли на своих позициях", - сказал Белоусов интервью журналу "Национальная оборона". Он напомнил, что операцию Генерального штаба ВС СССР по скрытной доставке и размещению на Кубе в 1962 году советской группы войск общей численностью 44 тысячи военнослужащих, имевшей на вооружении ядерное оружие, получила наименование "Анадырь". Решение о ее проведении было принято советским руководством весной 1962 года. Сохранение в тайне этих масштабных мероприятий обеспечивали военные контрразведчики. Под руководством контр-адмирала Александра Тихонова была проделана большая подготовительная работа. Были разработаны безопасные маршруты движения подразделений и частей. Спланирован и реализован сложнейший комплекс мероприятий по введению в заблуждение разведок стран блока НАТО относительно конечного пункта переброски войск. Они полностью не раскрывались и в отношении многих участников операции. Истинный маршрут движения судов был известен строго ограниченному кругу лиц. Во взаимодействии с кубинскими органами безопасности организовано эффективное противодействие американским спецслужбам. Запеленгован быстродействующий радиопередатчик, захвачен работавший на нем резидент ЦРУ США Клемент Инклан. Арестован американский агент Поульсен, занимавшийся антисоветской агитацией наших офицеров. Задержан солдат кубинского подразделения охраны Даниэль Гонзалес, передавший служебную инструкцию к боевой технике иностранцу. На допросах он признался, что был завербован ЦРУ США для сбора шпионской информации о советских войсках на Кубе. "Раскрыта нелегальная подрывная организация "Дивизия Нарцисса Лопеса", создавшая на острове разветвленную сеть резидентур. В ходе операции по ее ликвидации захвачено 237 членов организации и девять складов с оружием", - заявил генерал Белоусов.
https://ria.ru/20231219/kontrrazvedka-1916613064.html
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в мире, куба, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, ссср
В мире, Куба, США, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, СССР
Контрразведчик раскрыл, сколько советские ракеты тайно продержались на Кубе

Белоусов: ракеты СССР целый месяц стояли незамеченными на Кубе в 1962 году

© AP Photo / DoDСоветский корабль у берегов Кубы. 23 октября 1962
Советский корабль у берегов Кубы. 23 октября 1962 - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / DoD
Советский корабль у берегов Кубы. 23 октября 1962. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Советская военная контрразведка обеспечила тайну проведения операции "Анадырь" на Кубе в 1962 году, советские ракеты, нацеленные на США, целый месяц простояли незамеченными, заявил председатель совета ветеранов органов военной контрразведки генерал-майор в отставке Александр Белоусов.
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"К октябрю 1962 года войска и техника были скрытно переброшены на Кубу. Воздушной разведке США удалось обнаружить их лишь через месяц. К этому времени ракетные комплексы с дальностью действия до 2 тысяч километров уже стояли на своих позициях", - сказал Белоусов интервью журналу "Национальная оборона".
Он напомнил, что операцию Генерального штаба ВС СССР по скрытной доставке и размещению на Кубе в 1962 году советской группы войск общей численностью 44 тысячи военнослужащих, имевшей на вооружении ядерное оружие, получила наименование "Анадырь". Решение о ее проведении было принято советским руководством весной 1962 года. Сохранение в тайне этих масштабных мероприятий обеспечивали военные контрразведчики.
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Под руководством контр-адмирала Александра Тихонова была проделана большая подготовительная работа. Были разработаны безопасные маршруты движения подразделений и частей. Спланирован и реализован сложнейший комплекс мероприятий по введению в заблуждение разведок стран блока НАТО относительно конечного пункта переброски войск. Они полностью не раскрывались и в отношении многих участников операции. Истинный маршрут движения судов был известен строго ограниченному кругу лиц.
Во взаимодействии с кубинскими органами безопасности организовано эффективное противодействие американским спецслужбам. Запеленгован быстродействующий радиопередатчик, захвачен работавший на нем резидент ЦРУ США Клемент Инклан. Арестован американский агент Поульсен, занимавшийся антисоветской агитацией наших офицеров. Задержан солдат кубинского подразделения охраны Даниэль Гонзалес, передавший служебную инструкцию к боевой технике иностранцу. На допросах он признался, что был завербован ЦРУ США для сбора шпионской информации о советских войсках на Кубе.
"Раскрыта нелегальная подрывная организация "Дивизия Нарцисса Лопеса", создавшая на острове разветвленную сеть резидентур. В ходе операции по ее ликвидации захвачено 237 членов организации и девять складов с оружием", - заявил генерал Белоусов.
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