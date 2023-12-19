https://ria.ru/20231219/putin-1916834577.html

В России создадут общества, к которым перейдут права "Севернефтегазпрома"

В России создадут общества, к которым перейдут права "Севернефтегазпрома" - РИА Новости, 20.12.2023

В России создадут общества, к которым перейдут права "Севернефтегазпрома"

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать российские общества, к которым перейдут права "Севернефтегазпрома", оператора Южно-Русского... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-19T23:41

2023-12-19T23:41

2023-12-20T00:49

экономика

россия

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omv

владимир путин

basf se

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать российские общества, к которым перейдут права "Севернефтегазпрома", оператора Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения, и "Газпром ЮРГМ Трейдинг", соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."Правительство Российской Федерации создает российские общества с ограниченной ответственностью, к которым, на основании настоящего Указа переходят все права и обязанности открытого акционерного общества "Севернефтегазпром", акционерного общества "Газпром ЮРГМ Трейдинг", акционерного общества "Газпром ЮРГМ Девелопмент"...", - говорится в тексте указа. Новые ООО получат все права и обязанности "Севернефтегазпрома", "Газпрома ЮРГМ Трейдинг" и "Газпрома ЮРГМ Девелопмент". Российским акционерам передадут в них доли, пропорциональные долям в совместных предприятиях. Доли, пропорциональные доле собственности иностранных компаний в бывших СП, перейдут самим обществам. Их, в свою очередь, предлагается продать АО "СОГАЗ". Средства от продажи поступят на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.Оператор Южно-Русского месторождения - ОАО "Севернефтегазпром", акционерами которого являются "Газпром" (доля экономического участия - 40%), дочерние структуры BASF AG (Wintershall Holding GmbH - 35%) и OMV AG (OMV Exploration & Production GmbH - 25%).В конце прошлого года указ президента ограничил "Газпрому" покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством.

https://ria.ru/20231102/spg-1906910017.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, газпром, omv, владимир путин, basf se