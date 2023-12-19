Рейтинг@Mail.ru
В России создадут общества, к которым перейдут права "Севернефтегазпрома" - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 19.12.2023 (обновлено: 00:49 20.12.2023)
https://ria.ru/20231219/putin-1916834577.html
В России создадут общества, к которым перейдут права "Севернефтегазпрома"
В России создадут общества, к которым перейдут права "Севернефтегазпрома" - РИА Новости, 20.12.2023
В России создадут общества, к которым перейдут права "Севернефтегазпрома"
Президент России Владимир Путин поручил правительству создать российские общества, к которым перейдут права "Севернефтегазпрома", оператора Южно-Русского... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-19T23:41
2023-12-20T00:49
экономика
россия
газпром
omv
владимир путин
basf se
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916333474_0:81:2048:1233_1920x0_80_0_0_fb2944449c2b445cd1cca8ed4405c7b2.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать российские общества, к которым перейдут права "Севернефтегазпрома", оператора Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения, и "Газпром ЮРГМ Трейдинг", соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."Правительство Российской Федерации создает российские общества с ограниченной ответственностью, к которым, на основании настоящего Указа переходят все права и обязанности открытого акционерного общества "Севернефтегазпром", акционерного общества "Газпром ЮРГМ Трейдинг", акционерного общества "Газпром ЮРГМ Девелопмент"...", - говорится в тексте указа. Новые ООО получат все права и обязанности "Севернефтегазпрома", "Газпрома ЮРГМ Трейдинг" и "Газпрома ЮРГМ Девелопмент". Российским акционерам передадут в них доли, пропорциональные долям в совместных предприятиях. Доли, пропорциональные доле собственности иностранных компаний в бывших СП, перейдут самим обществам. Их, в свою очередь, предлагается продать АО "СОГАЗ". Средства от продажи поступят на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.Оператор Южно-Русского месторождения - ОАО "Севернефтегазпром", акционерами которого являются "Газпром" (доля экономического участия - 40%), дочерние структуры BASF AG (Wintershall Holding GmbH - 35%) и OMV AG (OMV Exploration &amp; Production GmbH - 25%).В конце прошлого года указ президента ограничил "Газпрому" покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством.
https://ria.ru/20231102/spg-1906910017.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916333474_0:64:2048:1600_1920x0_80_0_0_55dd67900d1176be42f10c7da281b5be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, газпром, omv, владимир путин, basf se
Экономика, Россия, Газпром, OMV, Владимир Путин, BASF SE
В России создадут общества, к которым перейдут права "Севернефтегазпрома"

Путин лишил Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать российские общества, к которым перейдут права "Севернефтегазпрома", оператора Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения, и "Газпром ЮРГМ Трейдинг", соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«
"Правительство Российской Федерации создает российские общества с ограниченной ответственностью, к которым, на основании настоящего Указа переходят все права и обязанности открытого акционерного общества "Севернефтегазпром", акционерного общества "Газпром ЮРГМ Трейдинг", акционерного общества "Газпром ЮРГМ Девелопмент"...", - говорится в тексте указа.
Новые ООО получат все права и обязанности "Севернефтегазпрома", "Газпрома ЮРГМ Трейдинг" и "Газпрома ЮРГМ Девелопмент". Российским акционерам передадут в них доли, пропорциональные долям в совместных предприятиях. Доли, пропорциональные доле собственности иностранных компаний в бывших СП, перейдут самим обществам. Их, в свою очередь, предлагается продать АО "СОГАЗ". Средства от продажи поступят на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.
Оператор Южно-Русского месторождения - ОАО "Севернефтегазпром", акционерами которого являются "Газпром" (доля экономического участия - 40%), дочерние структуры BASF AG (Wintershall Holding GmbH - 35%) и OMV AG (OMV Exploration & Production GmbH - 25%).
В конце прошлого года указ президента ограничил "Газпрому" покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством.
Танкер-газовоз Grand Elena у причала завода по производству СПГ на Сахалине - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Путин разрешил экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям
2 ноября, 12:53
 
ЭкономикаРоссияГазпромOMVВладимир ПутинBASF SE
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала