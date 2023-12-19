В России создадут общества, к которым перейдут права "Севернефтегазпрома"
Путин лишил Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать российские общества, к которым перейдут права "Севернефтегазпрома", оператора Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения, и "Газпром ЮРГМ Трейдинг", соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
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"Правительство Российской Федерации создает российские общества с ограниченной ответственностью, к которым, на основании настоящего Указа переходят все права и обязанности открытого акционерного общества "Севернефтегазпром", акционерного общества "Газпром ЮРГМ Трейдинг", акционерного общества "Газпром ЮРГМ Девелопмент"...", - говорится в тексте указа.
Новые ООО получат все права и обязанности "Севернефтегазпрома", "Газпрома ЮРГМ Трейдинг" и "Газпрома ЮРГМ Девелопмент". Российским акционерам передадут в них доли, пропорциональные долям в совместных предприятиях. Доли, пропорциональные доле собственности иностранных компаний в бывших СП, перейдут самим обществам. Их, в свою очередь, предлагается продать АО "СОГАЗ". Средства от продажи поступят на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.
В конце прошлого года указ президента ограничил "Газпрому" покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством.