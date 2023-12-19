https://ria.ru/20231219/putin-1916813939.html

ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации группы избирателей в поддержку Путина

ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации группы избирателей в поддержку Путина - РИА Новости, 19.12.2023

ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации группы избирателей в поддержку Путина

Центральная избирательная комиссия РФ в среду на заседании рассмотрит вопрос о регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T20:23

2023-12-19T20:23

2023-12-19T20:23

политика

россия

владимир путин

наталья бударина

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в среду на заседании рассмотрит вопрос о регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина кандидатом на должность президента России на выборах в марте 2024 года, следует из проекта повестки. "О регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича, и ее уполномоченных представителей", - говорится в первом пункте проекта повестки, опубликованном на сайте ЦИК. Докладчиком указана секретарь комиссии Наталья Бударина. Действующий глава государства Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность президента РФ в порядке самовыдвижения. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231219/tsik-1916811910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, наталья бударина