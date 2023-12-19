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Путин подписал закон об уточнении требований к судьям в новых регионах - РИА Новости, 19.12.2023
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19:32 19.12.2023 (обновлено: 19:53 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/putin-1916807154.html
Путин подписал закон об уточнении требований к судьям в новых регионах
Путин подписал закон об уточнении требований к судьям в новых регионах - РИА Новости, 19.12.2023
Путин подписал закон об уточнении требований к судьям в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий возможность участия в конкурсе на вакантные должности судей в новых регионах граждан РФ, имеющих... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T19:32
2023-12-19T19:53
россия
владимир путин
политика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий возможность участия в конкурсе на вакантные должности судей в новых регионах граждан РФ, имеющих высшее юридическое образование по специальности "правоохранительная деятельность", полученное в этих регионах или на территории Украины и соответствующее уровню специалитета или магистратуры.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Изменения вносятся в законы, касающиеся отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, создаваемых на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Законом РФ предусмотрены квалификационные требования к кандидатам на должность судьи, среди них наличие высшего юридического образования по специальности "Юриспруденция". В то же время практика подбора кандидатов для назначения судей федеральных судов в новых регионах показала, что перечень закрепленных требований является недостаточным с учетом местных особенностей при отборе кандидатов в судьи, что не позволяет допускать к участию в конкурсе на вакантные должности судей лиц, имеющих высшее юридическое образование по специальности "правоохранительная деятельность".
https://ria.ru/20231219/putin-1916681291.html
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россия, владимир путин, политика, донецкая народная республика
Россия, Владимир Путин, Политика, Донецкая Народная Республика
Путин подписал закон об уточнении требований к судьям в новых регионах

Путин подписал закон об уточнении требований к судьям в новых регионах

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий возможность участия в конкурсе на вакантные должности судей в новых регионах граждан РФ, имеющих высшее юридическое образование по специальности "правоохранительная деятельность", полученное в этих регионах или на территории Украины и соответствующее уровню специалитета или магистратуры.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в законы, касающиеся отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, создаваемых на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Законом РФ предусмотрены квалификационные требования к кандидатам на должность судьи, среди них наличие высшего юридического образования по специальности "Юриспруденция". В то же время практика подбора кандидатов для назначения судей федеральных судов в новых регионах показала, что перечень закрепленных требований является недостаточным с учетом местных особенностей при отборе кандидатов в судьи, что не позволяет допускать к участию в конкурсе на вакантные должности судей лиц, имеющих высшее юридическое образование по специальности "правоохранительная деятельность".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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