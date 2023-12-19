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Путин заявил Героям России, что пойдет до конца, защищая интересы страны - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:48 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/putin-1916796661.html
Путин заявил Героям России, что пойдет до конца, защищая интересы страны
Путин заявил Героям России, что пойдет до конца, защищая интересы страны - РИА Новости, 19.12.2023
Путин заявил Героям России, что пойдет до конца, защищая интересы страны
Президент России Владимир Путин во время общения с награжденными звездами Героя РФ заявил, что все, включая его самого, пойдут до конца, защищая интересы... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:48
2023-12-19T18:48
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с награжденными звездами Героя РФ заявил, что все, включая его самого, пойдут до конца, защищая интересы России. "И мы все с вами, и я, в том числе пойдем до конца, защищая интересы страны. Но мне очень важно услышать тех людей, которые прямо там рискуют собой, своим здоровьем, не боятся идти вперед, людей за собой ведут", - сказал он, общаясь с награжденными за бокалом шампанского.
https://ria.ru/20231219/putin-1916787610.html
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безопасность, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил Героям России, что пойдет до конца, защищая интересы страны

Путин заявил, что все, в том числе он сам, пойдут до конца за интересы страны

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с награжденными звездами Героя РФ заявил, что все, включая его самого, пойдут до конца, защищая интересы России.
"И мы все с вами, и я, в том числе пойдем до конца, защищая интересы страны. Но мне очень важно услышать тех людей, которые прямо там рискуют собой, своим здоровьем, не боятся идти вперед, людей за собой ведут", - сказал он, общаясь с награжденными за бокалом шампанского.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Путин сказал все
Вчера, 18:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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