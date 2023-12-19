https://ria.ru/20231219/putin-1916796661.html
Путин заявил Героям России, что пойдет до конца, защищая интересы страны
Путин заявил Героям России, что пойдет до конца, защищая интересы страны - РИА Новости, 19.12.2023
Путин заявил Героям России, что пойдет до конца, защищая интересы страны
Президент России Владимир Путин во время общения с награжденными звездами Героя РФ заявил, что все, включая его самого, пойдут до конца, защищая интересы... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:48
2023-12-19T18:48
2023-12-19T18:48
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с награжденными звездами Героя РФ заявил, что все, включая его самого, пойдут до конца, защищая интересы России. "И мы все с вами, и я, в том числе пойдем до конца, защищая интересы страны. Но мне очень важно услышать тех людей, которые прямо там рискуют собой, своим здоровьем, не боятся идти вперед, людей за собой ведут", - сказал он, общаясь с награжденными за бокалом шампанского.
https://ria.ru/20231219/putin-1916787610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил Героям России, что пойдет до конца, защищая интересы страны
Путин заявил, что все, в том числе он сам, пойдут до конца за интересы страны
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с награжденными звездами Героя РФ заявил, что все, включая его самого, пойдут до конца, защищая интересы России.
"И мы все с вами, и я, в том числе пойдем до конца, защищая интересы страны. Но мне очень важно услышать тех людей, которые прямо там рискуют собой, своим здоровьем, не боятся идти вперед, людей за собой ведут", - сказал он, общаясь с награжденными за бокалом шампанского.