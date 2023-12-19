https://ria.ru/20231219/putin-1916796661.html

Путин заявил Героям России, что пойдет до конца, защищая интересы страны

Путин заявил Героям России, что пойдет до конца, защищая интересы страны - РИА Новости, 19.12.2023

Путин заявил Героям России, что пойдет до конца, защищая интересы страны

Президент России Владимир Путин во время общения с награжденными звездами Героя РФ заявил, что все, включая его самого, пойдут до конца, защищая интересы... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T18:48

2023-12-19T18:48

2023-12-19T18:48

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с награжденными звездами Героя РФ заявил, что все, включая его самого, пойдут до конца, защищая интересы России. "И мы все с вами, и я, в том числе пойдем до конца, защищая интересы страны. Но мне очень важно услышать тех людей, которые прямо там рискуют собой, своим здоровьем, не боятся идти вперед, людей за собой ведут", - сказал он, общаясь с награжденными за бокалом шампанского.

https://ria.ru/20231219/putin-1916787610.html

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Кирилл Волков

безопасность, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр