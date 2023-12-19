https://ria.ru/20231219/putin-1916787610.html
Путин сказал все
Путин сказал все - РИА Новости, 19.12.2023
Путин сказал все
Выступление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны невольно наводит на мысль, что исход мировой информационной войны, в которой Россия... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:39
2023-12-19T18:39
2023-12-19T18:44
россия
украина
владимир путин
нато
европа
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916785489_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_ab738c9d19274e0701aa1f1621d65996.jpg
Выступление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны невольно наводит на мысль, что исход мировой информационной войны, в которой Россия привыкла заранее записывать себя в проигравшие, далеко не предрешен.Вокруг четвертой власти — и мягкой силы в целом — развился и стал очень популярным миф, что они существуют сами по себе, находятся как бы в безвоздушном пространстве. На самом деле это глубоко ошибочное мнение: любая мягкая сила — всегда производная от жесткой, в том числе военной силы, от достижений и успехов в глубоко материальных сферах. Другое дело, что существует серьезная инерция человеческого восприятия, когда люди мыслят устоявшимися представлениями. Поэтому требуются не только конкретные изменения, но и просто время — иногда достаточно длительное — чтобы общество в массе своей осознало происходящее.Соединенным Штатам потребовалось много десятилетий реальной работы, а также не менее реальных успехов и побед для создания своей репутации как сверхдержавы, как самой мощной экономики, как самой свободной, богатой и процветающей страны мира — и привычный образ продолжал работать на них, даже когда он все больше расходился с действительностью. И только совсем недавно он начал трещать по швам и рассыпаться под тяжестью реальности.Россия же шла в прямо противоположном направлении: много лет наши дела обстояли настолько печально, что слова российского руководства имели немного веса. И если у нас в последние годы пошли быстрые изменения, в ходе которых наше общество переосмысливает и переоценивает — в сторону сильного повышения — представления о самом себе и о стране, то Запад продолжает, как мошка, застывшая в янтаре, пребывать в пузыре привычных стереотипов. Однако не стоит считать этот пузырь вечным и непробиваемым.Последние месяцы западные медиа активно заполняются заявлениями политиков и комментариями экспертов, которые пытаются объяснить своему обществу несовпадение ожиданий, обещаний и прогнозов в отношении России и Украины с происходящим на самом деле. При этом они продолжают это делать в рамках старых и удобных им идей. Чего стоит, например, мысль, которую всерьез обсуждают в ведущих мировых СМИ: просто заявить о победе Украины над Россией и тем самым закрыть тему. Причем понятно, откуда этот бред взялся: контроль над главными медиа планеты и много лет бесстыдных манипуляций общественным мнением с их помощью породил у западного истеблишмента иллюзию, что достаточно что-то написать в газете, чтобы это стало реальностью. И до них никак не дойдет, что больше это так не работает, — машинка сломалась.Ломалась она давно. Но именно сейчас, благодаря мужеству наших военных и их успехам на фронте, голос России и слова ее руководства звучат весомее с каждым днем. И отмахнуться от них, проигнорировать, переврать, заглушить собственной пропагандистской шарманкой, как много раз до этого, Западу становится все сложнее и сложнее. А уже очень скоро станет просто невозможно. Потому что, когда новая реальность вламывается в каждодневную жизнь людей, им приходится слушать — и слышать — того, кто эту реальность формирует.Сегодня Путин во многом повторил ключевые тезисы об отношениях России и Запада, которые он неоднократно проговаривал и раньше: о нарушенном обещании не расширять НАТО на восток, об использовании Украины как тарана против России, о намеренном обмане нас в Минских соглашениях ключевыми государственными деятелями Европы, о провоцировании Америкой России на военную операцию. Однако в то же время его выступление было куда жестче обычного. Чего стоят, например, слова об эксплуатации американцами Европы руками "безвольной и бесхребетной генерации политиков". Это та самая реальность, которую становится все сложнее игнорировать европейским обывателям, по собственному кошельку ощущающим колоссальные и недобрые к ним изменения. А значит, слова российского президента услышат и осознают их правоту все больше и больше людей на Западе. Точно так же как нам самим предстоит сделать выводы из слов Путина о пятой колонне, с которой страна в надежде на что-то напрасно заигрывала столько лет.Но главное, надо отдавать себе отчет, что на коллегии Минобороны выступал в первую очередь Верховный главнокомандующий великой ядерной державой, побеждающей в развязанной против нее коллективным Западом войне. Обращался он не только к участникам мероприятия, не только к российским военнослужащим и гражданам страны — он проговаривал позицию Москвы и для наших противников, которые старательно игнорируют неприятную реальность, надеясь, что, если ее не замечать, она куда-нибудь сама рассосется. Не на этот раз.Впрочем, наша позиция по возможным договоренностям вполне проста: "Пусть договариваются, но Россия будет делать это исходя из своих интересов".Посмотрим, сколько еще времени понадобится Западу осознать и принять в общем несложную идею. Судя по скорости, с которой там принимают действительность, еще немало.
https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
https://ria.ru/20231215/fabrika-1915944384.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916785489_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_399de05db1b8754902d64db0a46ab5bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
россия, украина, владимир путин, нато, европа, аналитика
Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Европа, Аналитика
Выступление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны невольно наводит на мысль, что исход мировой информационной войны, в которой Россия привыкла заранее записывать себя в проигравшие, далеко не предрешен.
Вокруг четвертой власти — и мягкой силы в целом — развился и стал очень популярным миф, что они существуют сами по себе, находятся как бы в безвоздушном пространстве. На самом деле это глубоко ошибочное мнение: любая мягкая сила — всегда производная от жесткой, в том числе военной силы, от достижений и успехов в глубоко материальных сферах. Другое дело, что существует серьезная инерция человеческого восприятия, когда люди мыслят устоявшимися представлениями. Поэтому требуются не только конкретные изменения, но и просто время — иногда достаточно длительное — чтобы общество в массе своей осознало происходящее.
Запад готовится к сепаратным переговорам с Россией
Соединенным Штатам потребовалось много десятилетий реальной работы, а также не менее реальных успехов и побед для создания своей репутации как сверхдержавы, как самой мощной экономики, как самой свободной, богатой и процветающей страны мира — и привычный образ продолжал работать на них, даже когда он все больше расходился с действительностью. И только совсем недавно он начал трещать по швам и рассыпаться под тяжестью реальности.
Россия же шла в прямо противоположном направлении: много лет наши дела обстояли настолько печально, что слова российского руководства имели немного веса. И если у нас в последние годы пошли быстрые изменения, в ходе которых наше общество переосмысливает и переоценивает — в сторону сильного повышения — представления о самом себе и о стране, то Запад продолжает, как мошка, застывшая в янтаре, пребывать в пузыре привычных стереотипов. Однако не стоит считать этот пузырь вечным и непробиваемым.
Последние месяцы западные медиа активно заполняются заявлениями политиков и комментариями экспертов, которые пытаются объяснить своему обществу несовпадение ожиданий, обещаний и прогнозов в отношении России и Украины
с происходящим на самом деле. При этом они продолжают это делать в рамках старых и удобных им идей. Чего стоит, например, мысль, которую всерьез обсуждают в ведущих мировых СМИ: просто заявить о победе Украины над Россией и тем самым закрыть тему. Причем понятно, откуда этот бред взялся: контроль над главными медиа планеты и много лет бесстыдных манипуляций общественным мнением с их помощью породил у западного истеблишмента иллюзию, что достаточно что-то написать в газете, чтобы это стало реальностью. И до них никак не дойдет, что больше это так не работает, — машинка сломалась.
Ломалась она давно. Но именно сейчас, благодаря мужеству наших военных и их успехам на фронте, голос России и слова ее руководства звучат весомее с каждым днем. И отмахнуться от них, проигнорировать, переврать, заглушить собственной пропагандистской шарманкой, как много раз до этого, Западу становится все сложнее и сложнее. А уже очень скоро станет просто невозможно. Потому что, когда новая реальность вламывается в каждодневную жизнь людей, им приходится слушать — и слышать — того, кто эту реальность формирует.
Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание
Сегодня Путин во многом повторил ключевые тезисы об отношениях России и Запада, которые он неоднократно проговаривал и раньше: о нарушенном обещании не расширять НАТО
на восток, об использовании Украины как тарана против России, о намеренном обмане нас в Минских соглашениях ключевыми государственными деятелями Европы
, о провоцировании Америкой России на военную операцию. Однако в то же время его выступление было куда жестче обычного. Чего стоят, например, слова об эксплуатации американцами Европы руками "безвольной и бесхребетной генерации политиков". Это та самая реальность, которую становится все сложнее игнорировать европейским обывателям, по собственному кошельку ощущающим колоссальные и недобрые к ним изменения. А значит, слова российского президента услышат и осознают их правоту все больше и больше людей на Западе. Точно так же как нам самим предстоит сделать выводы из слов Путина о пятой колонне, с которой страна в надежде на что-то напрасно заигрывала столько лет.
Но главное, надо отдавать себе отчет, что на коллегии Минобороны выступал в первую очередь Верховный главнокомандующий великой ядерной державой, побеждающей в развязанной против нее коллективным Западом войне. Обращался он не только к участникам мероприятия, не только к российским военнослужащим и гражданам страны — он проговаривал позицию Москвы
и для наших противников, которые старательно игнорируют неприятную реальность, надеясь, что, если ее не замечать, она куда-нибудь сама рассосется. Не на этот раз.
Впрочем, наша позиция по возможным договоренностям вполне проста: "Пусть договариваются, но Россия будет делать это исходя из своих интересов".
Посмотрим, сколько еще времени понадобится Западу осознать и принять в общем несложную идею. Судя по скорости, с которой там принимают действительность, еще немало.
Россия останавливает фабрику ненависти к себе