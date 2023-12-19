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Путин сказал все - РИА Новости, 19.12.2023
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18:39 19.12.2023 (обновлено: 18:44 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/putin-1916787610.html
Путин сказал все
Путин сказал все - РИА Новости, 19.12.2023
Путин сказал все
Выступление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны невольно наводит на мысль, что исход мировой информационной войны, в которой Россия... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:39
2023-12-19T18:44
россия
украина
владимир путин
нато
европа
аналитика
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Выступление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны невольно наводит на мысль, что исход мировой информационной войны, в которой Россия привыкла заранее записывать себя в проигравшие, далеко не предрешен.Вокруг четвертой власти — и мягкой силы в целом — развился и стал очень популярным миф, что они существуют сами по себе, находятся как бы в безвоздушном пространстве. На самом деле это глубоко ошибочное мнение: любая мягкая сила — всегда производная от жесткой, в том числе военной силы, от достижений и успехов в глубоко материальных сферах. Другое дело, что существует серьезная инерция человеческого восприятия, когда люди мыслят устоявшимися представлениями. Поэтому требуются не только конкретные изменения, но и просто время — иногда достаточно длительное — чтобы общество в массе своей осознало происходящее.Соединенным Штатам потребовалось много десятилетий реальной работы, а также не менее реальных успехов и побед для создания своей репутации как сверхдержавы, как самой мощной экономики, как самой свободной, богатой и процветающей страны мира — и привычный образ продолжал работать на них, даже когда он все больше расходился с действительностью. И только совсем недавно он начал трещать по швам и рассыпаться под тяжестью реальности.Россия же шла в прямо противоположном направлении: много лет наши дела обстояли настолько печально, что слова российского руководства имели немного веса. И если у нас в последние годы пошли быстрые изменения, в ходе которых наше общество переосмысливает и переоценивает — в сторону сильного повышения — представления о самом себе и о стране, то Запад продолжает, как мошка, застывшая в янтаре, пребывать в пузыре привычных стереотипов. Однако не стоит считать этот пузырь вечным и непробиваемым.Последние месяцы западные медиа активно заполняются заявлениями политиков и комментариями экспертов, которые пытаются объяснить своему обществу несовпадение ожиданий, обещаний и прогнозов в отношении России и Украины с происходящим на самом деле. При этом они продолжают это делать в рамках старых и удобных им идей. Чего стоит, например, мысль, которую всерьез обсуждают в ведущих мировых СМИ: просто заявить о победе Украины над Россией и тем самым закрыть тему. Причем понятно, откуда этот бред взялся: контроль над главными медиа планеты и много лет бесстыдных манипуляций общественным мнением с их помощью породил у западного истеблишмента иллюзию, что достаточно что-то написать в газете, чтобы это стало реальностью. И до них никак не дойдет, что больше это так не работает, — машинка сломалась.Ломалась она давно. Но именно сейчас, благодаря мужеству наших военных и их успехам на фронте, голос России и слова ее руководства звучат весомее с каждым днем. И отмахнуться от них, проигнорировать, переврать, заглушить собственной пропагандистской шарманкой, как много раз до этого, Западу становится все сложнее и сложнее. А уже очень скоро станет просто невозможно. Потому что, когда новая реальность вламывается в каждодневную жизнь людей, им приходится слушать — и слышать — того, кто эту реальность формирует.Сегодня Путин во многом повторил ключевые тезисы об отношениях России и Запада, которые он неоднократно проговаривал и раньше: о нарушенном обещании не расширять НАТО на восток, об использовании Украины как тарана против России, о намеренном обмане нас в Минских соглашениях ключевыми государственными деятелями Европы, о провоцировании Америкой России на военную операцию. Однако в то же время его выступление было куда жестче обычного. Чего стоят, например, слова об эксплуатации американцами Европы руками "безвольной и бесхребетной генерации политиков". Это та самая реальность, которую становится все сложнее игнорировать европейским обывателям, по собственному кошельку ощущающим колоссальные и недобрые к ним изменения. А значит, слова российского президента услышат и осознают их правоту все больше и больше людей на Западе. Точно так же как нам самим предстоит сделать выводы из слов Путина о пятой колонне, с которой страна в надежде на что-то напрасно заигрывала столько лет.Но главное, надо отдавать себе отчет, что на коллегии Минобороны выступал в первую очередь Верховный главнокомандующий великой ядерной державой, побеждающей в развязанной против нее коллективным Западом войне. Обращался он не только к участникам мероприятия, не только к российским военнослужащим и гражданам страны — он проговаривал позицию Москвы и для наших противников, которые старательно игнорируют неприятную реальность, надеясь, что, если ее не замечать, она куда-нибудь сама рассосется. Не на этот раз.Впрочем, наша позиция по возможным договоренностям вполне проста: "Пусть договариваются, но Россия будет делать это исходя из своих интересов".Посмотрим, сколько еще времени понадобится Западу осознать и принять в общем несложную идею. Судя по скорости, с которой там принимают действительность, еще немало.
https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
https://ria.ru/20231215/fabrika-1915944384.html
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Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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россия, украина, владимир путин, нато, европа, аналитика
Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Европа, Аналитика

Путин сказал все

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Выступление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны невольно наводит на мысль, что исход мировой информационной войны, в которой Россия привыкла заранее записывать себя в проигравшие, далеко не предрешен.
Вокруг четвертой власти — и мягкой силы в целом — развился и стал очень популярным миф, что они существуют сами по себе, находятся как бы в безвоздушном пространстве. На самом деле это глубоко ошибочное мнение: любая мягкая сила — всегда производная от жесткой, в том числе военной силы, от достижений и успехов в глубоко материальных сферах. Другое дело, что существует серьезная инерция человеческого восприятия, когда люди мыслят устоявшимися представлениями. Поэтому требуются не только конкретные изменения, но и просто время — иногда достаточно длительное — чтобы общество в массе своей осознало происходящее.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Запад готовится к сепаратным переговорам с Россией
18 декабря, 08:00
Соединенным Штатам потребовалось много десятилетий реальной работы, а также не менее реальных успехов и побед для создания своей репутации как сверхдержавы, как самой мощной экономики, как самой свободной, богатой и процветающей страны мира — и привычный образ продолжал работать на них, даже когда он все больше расходился с действительностью. И только совсем недавно он начал трещать по швам и рассыпаться под тяжестью реальности.
Россия же шла в прямо противоположном направлении: много лет наши дела обстояли настолько печально, что слова российского руководства имели немного веса. И если у нас в последние годы пошли быстрые изменения, в ходе которых наше общество переосмысливает и переоценивает — в сторону сильного повышения — представления о самом себе и о стране, то Запад продолжает, как мошка, застывшая в янтаре, пребывать в пузыре привычных стереотипов. Однако не стоит считать этот пузырь вечным и непробиваемым.
Последние месяцы западные медиа активно заполняются заявлениями политиков и комментариями экспертов, которые пытаются объяснить своему обществу несовпадение ожиданий, обещаний и прогнозов в отношении России и Украины с происходящим на самом деле. При этом они продолжают это делать в рамках старых и удобных им идей. Чего стоит, например, мысль, которую всерьез обсуждают в ведущих мировых СМИ: просто заявить о победе Украины над Россией и тем самым закрыть тему. Причем понятно, откуда этот бред взялся: контроль над главными медиа планеты и много лет бесстыдных манипуляций общественным мнением с их помощью породил у западного истеблишмента иллюзию, что достаточно что-то написать в газете, чтобы это стало реальностью. И до них никак не дойдет, что больше это так не работает, — машинка сломалась.
Ломалась она давно. Но именно сейчас, благодаря мужеству наших военных и их успехам на фронте, голос России и слова ее руководства звучат весомее с каждым днем. И отмахнуться от них, проигнорировать, переврать, заглушить собственной пропагандистской шарманкой, как много раз до этого, Западу становится все сложнее и сложнее. А уже очень скоро станет просто невозможно. Потому что, когда новая реальность вламывается в каждодневную жизнь людей, им приходится слушать — и слышать — того, кто эту реальность формирует.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание
15 декабря, 08:00
Сегодня Путин во многом повторил ключевые тезисы об отношениях России и Запада, которые он неоднократно проговаривал и раньше: о нарушенном обещании не расширять НАТО на восток, об использовании Украины как тарана против России, о намеренном обмане нас в Минских соглашениях ключевыми государственными деятелями Европы, о провоцировании Америкой России на военную операцию. Однако в то же время его выступление было куда жестче обычного. Чего стоят, например, слова об эксплуатации американцами Европы руками "безвольной и бесхребетной генерации политиков". Это та самая реальность, которую становится все сложнее игнорировать европейским обывателям, по собственному кошельку ощущающим колоссальные и недобрые к ним изменения. А значит, слова российского президента услышат и осознают их правоту все больше и больше людей на Западе. Точно так же как нам самим предстоит сделать выводы из слов Путина о пятой колонне, с которой страна в надежде на что-то напрасно заигрывала столько лет.
Но главное, надо отдавать себе отчет, что на коллегии Минобороны выступал в первую очередь Верховный главнокомандующий великой ядерной державой, побеждающей в развязанной против нее коллективным Западом войне. Обращался он не только к участникам мероприятия, не только к российским военнослужащим и гражданам страны — он проговаривал позицию Москвы и для наших противников, которые старательно игнорируют неприятную реальность, надеясь, что, если ее не замечать, она куда-нибудь сама рассосется. Не на этот раз.
Впрочем, наша позиция по возможным договоренностям вполне проста: "Пусть договариваются, но Россия будет делать это исходя из своих интересов".
Посмотрим, сколько еще времени понадобится Западу осознать и принять в общем несложную идею. Судя по скорости, с которой там принимают действительность, еще немало.
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Россия останавливает фабрику ненависти к себе
15 декабря, 08:00
 
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