https://ria.ru/20231219/putin-1916787610.html

Путин сказал все

Путин сказал все - РИА Новости, 19.12.2023

Путин сказал все

Выступление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны невольно наводит на мысль, что исход мировой информационной войны, в которой Россия... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T18:39

2023-12-19T18:39

2023-12-19T18:44

россия

украина

владимир путин

нато

европа

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916785489_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_ab738c9d19274e0701aa1f1621d65996.jpg

Выступление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны невольно наводит на мысль, что исход мировой информационной войны, в которой Россия привыкла заранее записывать себя в проигравшие, далеко не предрешен.Вокруг четвертой власти — и мягкой силы в целом — развился и стал очень популярным миф, что они существуют сами по себе, находятся как бы в безвоздушном пространстве. На самом деле это глубоко ошибочное мнение: любая мягкая сила — всегда производная от жесткой, в том числе военной силы, от достижений и успехов в глубоко материальных сферах. Другое дело, что существует серьезная инерция человеческого восприятия, когда люди мыслят устоявшимися представлениями. Поэтому требуются не только конкретные изменения, но и просто время — иногда достаточно длительное — чтобы общество в массе своей осознало происходящее.Соединенным Штатам потребовалось много десятилетий реальной работы, а также не менее реальных успехов и побед для создания своей репутации как сверхдержавы, как самой мощной экономики, как самой свободной, богатой и процветающей страны мира — и привычный образ продолжал работать на них, даже когда он все больше расходился с действительностью. И только совсем недавно он начал трещать по швам и рассыпаться под тяжестью реальности.Россия же шла в прямо противоположном направлении: много лет наши дела обстояли настолько печально, что слова российского руководства имели немного веса. И если у нас в последние годы пошли быстрые изменения, в ходе которых наше общество переосмысливает и переоценивает — в сторону сильного повышения — представления о самом себе и о стране, то Запад продолжает, как мошка, застывшая в янтаре, пребывать в пузыре привычных стереотипов. Однако не стоит считать этот пузырь вечным и непробиваемым.Последние месяцы западные медиа активно заполняются заявлениями политиков и комментариями экспертов, которые пытаются объяснить своему обществу несовпадение ожиданий, обещаний и прогнозов в отношении России и Украины с происходящим на самом деле. При этом они продолжают это делать в рамках старых и удобных им идей. Чего стоит, например, мысль, которую всерьез обсуждают в ведущих мировых СМИ: просто заявить о победе Украины над Россией и тем самым закрыть тему. Причем понятно, откуда этот бред взялся: контроль над главными медиа планеты и много лет бесстыдных манипуляций общественным мнением с их помощью породил у западного истеблишмента иллюзию, что достаточно что-то написать в газете, чтобы это стало реальностью. И до них никак не дойдет, что больше это так не работает, — машинка сломалась.Ломалась она давно. Но именно сейчас, благодаря мужеству наших военных и их успехам на фронте, голос России и слова ее руководства звучат весомее с каждым днем. И отмахнуться от них, проигнорировать, переврать, заглушить собственной пропагандистской шарманкой, как много раз до этого, Западу становится все сложнее и сложнее. А уже очень скоро станет просто невозможно. Потому что, когда новая реальность вламывается в каждодневную жизнь людей, им приходится слушать — и слышать — того, кто эту реальность формирует.Сегодня Путин во многом повторил ключевые тезисы об отношениях России и Запада, которые он неоднократно проговаривал и раньше: о нарушенном обещании не расширять НАТО на восток, об использовании Украины как тарана против России, о намеренном обмане нас в Минских соглашениях ключевыми государственными деятелями Европы, о провоцировании Америкой России на военную операцию. Однако в то же время его выступление было куда жестче обычного. Чего стоят, например, слова об эксплуатации американцами Европы руками "безвольной и бесхребетной генерации политиков". Это та самая реальность, которую становится все сложнее игнорировать европейским обывателям, по собственному кошельку ощущающим колоссальные и недобрые к ним изменения. А значит, слова российского президента услышат и осознают их правоту все больше и больше людей на Западе. Точно так же как нам самим предстоит сделать выводы из слов Путина о пятой колонне, с которой страна в надежде на что-то напрасно заигрывала столько лет.Но главное, надо отдавать себе отчет, что на коллегии Минобороны выступал в первую очередь Верховный главнокомандующий великой ядерной державой, побеждающей в развязанной против нее коллективным Западом войне. Обращался он не только к участникам мероприятия, не только к российским военнослужащим и гражданам страны — он проговаривал позицию Москвы и для наших противников, которые старательно игнорируют неприятную реальность, надеясь, что, если ее не замечать, она куда-нибудь сама рассосется. Не на этот раз.Впрочем, наша позиция по возможным договоренностям вполне проста: "Пусть договариваются, но Россия будет делать это исходя из своих интересов".Посмотрим, сколько еще времени понадобится Западу осознать и принять в общем несложную идею. Судя по скорости, с которой там принимают действительность, еще немало.

https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

https://ria.ru/20231215/fabrika-1915944384.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

россия, украина, владимир путин, нато, европа, аналитика