https://ria.ru/20231219/putin-1916723594.html
Путин примет участие в заседании Совета законодателей
Путин примет участие в заседании Совета законодателей - РИА Новости, 19.12.2023
Путин примет участие в заседании Совета законодателей
Президент России Владимир Путин 20 декабря примет участие в заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:06
2023-12-19T15:06
2023-12-19T15:16
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 декабря примет участие в заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцатого декабря Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231217/mo-1916309036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин примет участие в заседании Совета законодателей
Путин 20 декабря примет участие в заседании Совета законодателей