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Путин примет участие в заседании Совета законодателей - РИА Новости, 19.12.2023
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15:06 19.12.2023 (обновлено: 15:16 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/putin-1916723594.html
Путин примет участие в заседании Совета законодателей
Путин примет участие в заседании Совета законодателей - РИА Новости, 19.12.2023
Путин примет участие в заседании Совета законодателей
Президент России Владимир Путин 20 декабря примет участие в заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:06
2023-12-19T15:16
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 декабря примет участие в заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцатого декабря Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231217/mo-1916309036.html
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин примет участие в заседании Совета законодателей

Путин 20 декабря примет участие в заседании Совета законодателей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 декабря примет участие в заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Двадцатого декабря Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии Минобороны
17 декабря, 14:38
 
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