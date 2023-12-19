https://ria.ru/20231219/putin-1916716381.html

Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы, заявил Путин

Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023

Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы, заявил Путин

Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:44

2023-12-19T14:44

2023-12-19T14:57

россия

европа

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны."Но это их выбор, это выбор народов Европы, мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся в это вмешиваться", - сказал Путин.Он отметил, что то, что Россия точно будет делать, так это отстаивать свои интересы.

https://ria.ru/20231213/sanktsii_protiv_rossii-1915410737.html

россия

европа

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2023

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россия, европа, владимир путин