https://ria.ru/20231219/putin-1916716381.html
Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы, заявил Путин
Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы, заявил Путин
Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:44
2023-12-19T14:44
2023-12-19T14:57
россия
европа
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны."Но это их выбор, это выбор народов Европы, мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся в это вмешиваться", - сказал Путин.Он отметил, что то, что Россия точно будет делать, так это отстаивать свои интересы.
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россия, европа, владимир путин
Россия, Европа, Владимир Путин
Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы, заявил Путин
Путин: Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны.
"Но это их выбор, это выбор народов Европы, мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся в это вмешиваться", - сказал Путин.
Он отметил, что то, что Россия точно будет делать, так это отстаивать свои интересы.
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