https://ria.ru/20231219/putin-1916713997.html
Путин призвал использовать опыт СВО для дальнейшего совершенствования армии
Путин призвал использовать опыт СВО для дальнейшего совершенствования армии - РИА Новости, 19.12.2023
Путин призвал использовать опыт СВО для дальнейшего совершенствования армии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что такого опыта ведения современной вооруженной борьбы, как у армии РФ, в мире нет, но его надо использовать для... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:35
2023-12-19T14:35
2023-12-19T14:35
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что такого опыта ведения современной вооруженной борьбы, как у армии РФ, в мире нет, но его надо использовать для дальнейшего совершенствования, в том числе при подготовке кадров. "Мы понимаем, что такого опыта ведения современной вооружённой борьбы, как у Армии России, в мире уже никто не имеет. Но этот опыт нужно реально использовать для дальнейшего совершенствования подготовки военных кадров", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны. Он указал на важность широкого использования полученного в ходе СВО опыта в оперативной и боевой подготовке, а также в военных вузах. По его словам, такая работа уже ведётся. Так, в программы всех учебных заведений и центров Минобороны включены модули обучения работы с беспилотниками, модернизируются полигоны, к работе привлечены инструкторы, имеющие боевой опыт. "Их нужно привлекать и к работе с военнослужащими, и в гражданской сфере", - добавил Путин. Он подчеркнул, что следует и дальше совершенствовать формы и способы применения войск, учитывать опыт СВО при подготовке и проведении учений и тренировок всех уровней.
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин призвал использовать опыт СВО для дальнейшего совершенствования армии
Путин: опыт СВО надо использовать для дальнейшего совершенствования армии
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что такого опыта ведения современной вооруженной борьбы, как у армии РФ, в мире нет, но его надо использовать для дальнейшего совершенствования, в том числе при подготовке кадров.
"Мы понимаем, что такого опыта ведения современной вооружённой борьбы, как у Армии России, в мире уже никто не имеет. Но этот опыт нужно реально использовать для дальнейшего совершенствования подготовки военных кадров", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны.
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Он указал на важность широкого использования полученного в ходе СВО опыта в оперативной и боевой подготовке, а также в военных вузах. По его словам, такая работа уже ведётся. Так, в программы всех учебных заведений и центров Минобороны включены модули обучения работы с беспилотниками, модернизируются полигоны, к работе привлечены инструкторы, имеющие боевой опыт.
"Их нужно привлекать и к работе с военнослужащими, и в гражданской сфере", - добавил Путин.
Он подчеркнул, что следует и дальше совершенствовать формы и способы применения войск, учитывать опыт СВО при подготовке и проведении учений и тренировок всех уровней.
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