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Предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и БПЛА, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
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13:43 19.12.2023 (обновлено: 14:25 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/putin-1916695722.html
Предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и БПЛА, заявил Путин
Предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и БПЛА, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и БПЛА, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и БПЛА, требует совершенствования и работа ПВО. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:43
2023-12-19T14:25
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и БПЛА, требует совершенствования и работа ПВО."Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу. Но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию. Требует совершенствования и работа ПВО", — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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владимир путин
Владимир Путин
Предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и БПЛА, заявил Путин

Путин: предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и БПЛА

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и БПЛА, требует совершенствования и работа ПВО.
"Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу. Но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию. Требует совершенствования и работа ПВО", — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Военный завод - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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