https://ria.ru/20231219/putin-1916694784.html
Путин заявил, что агрессивный характер НАТО уже не скрывается
Путин заявил, что агрессивный характер НАТО уже не скрывается - РИА Новости, 19.12.2023
Путин заявил, что агрессивный характер НАТО уже не скрывается
Агрессивный характер НАТО уже не скрывается, в документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:38
2023-12-19T13:38
2023-12-19T13:58
владимир путин
нато
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Агрессивный характер НАТО уже не скрывается, в документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство, заявил президент РФ Владимир Путин."Агрессивный характер блока уже не скрывается за оборонительными формулировками... В доктринальных документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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владимир путин, нато
Путин заявил, что агрессивный характер НАТО уже не скрывается
Путин: агрессивный характер НАТО уже не скрывается
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Агрессивный характер НАТО уже не скрывается, в документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Агрессивный характер блока уже не скрывается за оборонительными формулировками... В доктринальных документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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