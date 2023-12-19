https://ria.ru/20231219/putin-1916694784.html

Путин заявил, что агрессивный характер НАТО уже не скрывается

Путин заявил, что агрессивный характер НАТО уже не скрывается - РИА Новости, 19.12.2023

Путин заявил, что агрессивный характер НАТО уже не скрывается

Агрессивный характер НАТО уже не скрывается, в документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:38

2023-12-19T13:38

2023-12-19T13:58

владимир путин

нато

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Агрессивный характер НАТО уже не скрывается, в документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство, заявил президент РФ Владимир Путин."Агрессивный характер блока уже не скрывается за оборонительными формулировками... В доктринальных документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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2023

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владимир путин, нато