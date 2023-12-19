https://ria.ru/20231219/putin-1916681291.html

Путин разрешил размещать спецхранилища удобрений в морских портах

Путин разрешил размещать спецхранилища удобрений в морских портах - РИА Новости, 19.12.2023

Путин разрешил размещать спецхранилища удобрений в морских портах

Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет на размещение в границах водоохранных зон в морских портах специализированных хранилищ для... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:37

2023-12-19T12:37

2023-12-19T12:57

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет на размещение в границах водоохранных зон в морских портах специализированных хранилищ для хранения и перевалки аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу через 10 дней.Закон разработан в целях развития в РФ портовых мощностей для перевалки опасных жидких, опасных сухих и неопасных сухих минеральных удобрений, аммиака и метанола.Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, из-за санкций российские производители потеряли доступ к соответствующей портовой инфраструктуре за рубежом, что крайне затрудняло транспортную логистику. Согласно пояснительной записке, речь идет о морских портах Украины и стран Прибалтики, через которые отечественные компании ранее осуществляли перевалку соответствующей продукции.Как отмечал Мишустин, ежегодно необходимо обеспечивать перевозку по морю около 6 миллионов тонн минеральных удобрений, для чего надо создать собственные объекты. Как отмечал замглавы Минпромторга Михаил Юрин, власти РФ рассчитывают, что восстановление экспорта минеральных удобрений ежегодно будет приносить бюджету дополнительные 5 миллиардов рублей.Для этого закон вносит изменения в Водный кодекс, снимающие ограничения на размещение соответствующих специализированных хранилищ в непосредственной близости от береговой линии морских портов. Перечень таких портов утвердило правительство РФ. Сопутствующие изменения внесли в законы "Об охране окружающей среды", "Об экологической экспертизе" и в Градостроительный кодекс.Для исключения негативного воздействия на окружающую среду проекты по строительству хранилищ проходят государственную экологическую экспертизу. Кроме того, их строительство, реконструкция и эксплуатация возможны только при условии их оборудования сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.Ранее Водный кодекс запрещал размещение в границах водоохранных зон химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. К таким веществам относятся многие товарные продукты химической отрасли РФ, крупнейшими из которых по объему экспорта через морские порты являются аммиак, метанол, аммиачная селитра (нитрат аммония) и нитрат калия.При этом территория, расположенная в границах морского порта в пределах 500 метров от береговой линии, относится к водоохранной зоне моря. Это ограничение, согласно пояснительной записке, не позволяло строить в российских морских портах специализированные комплексы для перевалки таких грузов в морской транспорт.

https://ria.ru/20231219/port-1916629304.html

https://ria.ru/20231218/gruzy-1916438411.html

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россия, экономика, владимир путин