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Песков отказался говорить о формате новогоднего обращения Путина - РИА Новости, 19.12.2023
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12:27 19.12.2023 (обновлено: 12:38 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/putin-1916678273.html
Песков отказался говорить о формате новогоднего обращения Путина
Песков отказался говорить о формате новогоднего обращения Путина - РИА Новости, 19.12.2023
Песков отказался говорить о формате новогоднего обращения Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о формате новогоднего обращения Владимира Путина к россиянам, отметив, что это никогда не... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:27
2023-12-19T12:38
владимир путин
россия
дмитрий песков
политика
новый год
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о формате новогоднего обращения Владимира Путина к россиянам, отметив, что это никогда не анонсируется."Как вы знаете, мы никогда это не анонсируем, не будем анонсировать и в этом году", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, в каком формате будет записано новогоднее обращение президента.С 2023 годом президент поздравил россиян в окружении военнослужащих. Обращение было записано в штабе Южного военного округа.
https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html
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владимир путин, россия, дмитрий песков, политика, новый год
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Политика, Новый год
Песков отказался говорить о формате новогоднего обращения Путина

Песков: Кремль никогда не анонсирует формата новогоднего обращения Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о формате новогоднего обращения Владимира Путина к россиянам, отметив, что это никогда не анонсируется.
"Как вы знаете, мы никогда это не анонсируем, не будем анонсировать и в этом году", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, в каком формате будет записано новогоднее обращение президента.
С 2023 годом президент поздравил россиян в окружении военнослужащих. Обращение было записано в штабе Южного военного округа.
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