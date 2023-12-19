https://ria.ru/20231219/putin-1916678273.html

Песков отказался говорить о формате новогоднего обращения Путина

Песков отказался говорить о формате новогоднего обращения Путина - РИА Новости, 19.12.2023

Песков отказался говорить о формате новогоднего обращения Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о формате новогоднего обращения Владимира Путина к россиянам, отметив, что это никогда не... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:27

2023-12-19T12:27

2023-12-19T12:38

владимир путин

россия

дмитрий песков

политика

новый год

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о формате новогоднего обращения Владимира Путина к россиянам, отметив, что это никогда не анонсируется."Как вы знаете, мы никогда это не анонсируем, не будем анонсировать и в этом году", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, в каком формате будет записано новогоднее обращение президента.С 2023 годом президент поздравил россиян в окружении военнослужащих. Обращение было записано в штабе Южного военного округа.

https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, дмитрий песков, политика, новый год