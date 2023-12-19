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ПСБ и Фонд "Защитники Отечества" выдали совместные карты ветеранам СВО - РИА Новости, 19.12.2023
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15:58 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/psb-1916741472.html
ПСБ и Фонд "Защитники Отечества" выдали совместные карты ветеранам СВО
ПСБ и Фонд "Защитники Отечества" выдали совместные карты ветеранам СВО - РИА Новости, 19.12.2023
ПСБ и Фонд "Защитники Отечества" выдали совместные карты ветеранам СВО
erid: 4CQwVszH9pWupKGRNeo РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:58
2023-12-19T15:58
экономика
россия
виктор евтухов
технологии
промсвязьбанк
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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erid: 4CQwVszH9pWupKGRNeo МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" и Фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" выдали ветеранам вооруженных сил - участникам СВО первые совместные платежные карты, сообщает банк. Банковская карта "Защитники Отечества" обеспечивает доступ к широкому спектру банковских услуг и различных опций - операции с наличными без комиссии в любых банкоматах, моментальная оплата услуг ЖКХ, мобильных операторов и других провайдеров в мобильном банке, безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, начисление пенсий и социальных пособий для участников и ветеранов СВО. Бонусная программа ПСБ позволяет получить дополнительный доход до 4% на остаток по карте или кешбэк до 4% от суммы покупок. Клиенты могут менять настройки программы лояльности под свои потребности и выбирать наиболее интересные партнерские предложения и акции. По карте можно получить дополнительный кешбэк до 25% от партнеров банка – ведущих федеральных брендов продуктового ритейла, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник, сервисов для путешествий и бронирования, перевозчиков и других. Всего партнерами программ лояльности выступают более 10 организаций, и их число будет расти. "Поддержка участников, ветеранов СВО и их семей – это приоритетная задача для всего российского общества, для каждого из нас. ПСБ совместно с Фондом стремится сделать больше для финансового благополучия наших бойцов. Одной из важных мер такой финансовой поддержки стала карта "Защитники Отечества", которая является удобным платежным инструментом с множеством привилегий от банка и партнерских программ", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента - директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой на церемонии вручения карт первым 32 ветеранам. Как отметил на церемонии замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, совместная платежная карта "Защитники Отечества", которую создали ПСБ и Государственный фонд "Защитники Отечества", станет одной из важных мер поддержки участников, ветеранов СВО и их семей. "Это не просто удобный банковский инструмент. В совместном проекте есть еще целый ряд льгот и предложений от отрасли российской торговли, от многих представителей нашего отечественного бизнеса – в том числе, от ведущих федеральных брендов продуктового ритейла, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник, сервисов для путешествий, перевозчиков и многих других. Уже можно сказать, что в проекте участвуют ведущие компании потребительского рынка нашей страны. Минпромторг России стал площадкой для обсуждения деталей и отработки проекта. Количество его участников постоянно увеличивается. И здесь я, конечно, хотел бы поблагодарить бизнес за активную гражданскую позицию", - процитировали в банке слова Евтухова. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: 4CQwVszH9pWupKGRNeo
https://ria.ru/20231207/programma_loyalnosti_psb-1914462375.html
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экономика, россия, виктор евтухов, технологии, промсвязьбанк, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Виктор Евтухов, Технологии, Промсвязьбанк, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

ПСБ и Фонд "Защитники Отечества" выдали совместные карты ветеранам СВО

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛоготип Промсвязьбанка
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" и Фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" выдали ветеранам вооруженных сил - участникам СВО первые совместные платежные карты, сообщает банк.
Банковская карта "Защитники Отечества" обеспечивает доступ к широкому спектру банковских услуг и различных опций - операции с наличными без комиссии в любых банкоматах, моментальная оплата услуг ЖКХ, мобильных операторов и других провайдеров в мобильном банке, безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, начисление пенсий и социальных пособий для участников и ветеранов СВО.
Бонусная программа ПСБ позволяет получить дополнительный доход до 4% на остаток по карте или кешбэк до 4% от суммы покупок. Клиенты могут менять настройки программы лояльности под свои потребности и выбирать наиболее интересные партнерские предложения и акции. По карте можно получить дополнительный кешбэк до 25% от партнеров банка – ведущих федеральных брендов продуктового ритейла, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник, сервисов для путешествий и бронирования, перевозчиков и других.
Всего партнерами программ лояльности выступают более 10 организаций, и их число будет расти.
ПСБ
ПСБ запустил новую программу лояльности для состоятельных инвесторов
7 декабря, 18:28
«
"Поддержка участников, ветеранов СВО и их семей – это приоритетная задача для всего российского общества, для каждого из нас. ПСБ совместно с Фондом стремится сделать больше для финансового благополучия наших бойцов. Одной из важных мер такой финансовой поддержки стала карта "Защитники Отечества", которая является удобным платежным инструментом с множеством привилегий от банка и партнерских программ", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента - директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой на церемонии вручения карт первым 32 ветеранам.
Как отметил на церемонии замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, совместная платежная карта "Защитники Отечества", которую создали ПСБ и Государственный фонд "Защитники Отечества", станет одной из важных мер поддержки участников, ветеранов СВО и их семей.
«
"Это не просто удобный банковский инструмент. В совместном проекте есть еще целый ряд льгот и предложений от отрасли российской торговли, от многих представителей нашего отечественного бизнеса – в том числе, от ведущих федеральных брендов продуктового ритейла, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник, сервисов для путешествий, перевозчиков и многих других. Уже можно сказать, что в проекте участвуют ведущие компании потребительского рынка нашей страны. Минпромторг России стал площадкой для обсуждения деталей и отработки проекта. Количество его участников постоянно увеличивается. И здесь я, конечно, хотел бы поблагодарить бизнес за активную гражданскую позицию", - процитировали в банке слова Евтухова.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: 4CQwVszH9pWupKGRNeo
 
ЭкономикаРоссияВиктор ЕвтуховТехнологииПромсвязьбанкМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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