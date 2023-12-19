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Путин заявил о прорыве российского ОПК - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/proryv-1916718761.html
Путин заявил о прорыве российского ОПК
Путин заявил о прорыве российского ОПК - РИА Новости, 19.12.2023
Путин заявил о прорыве российского ОПК
Российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на происходящие события, на потребности тех, кто воюет на поле боя, а российские КБ совершили настоящий прорыв, РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:53
2023-12-19T14:53
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на происходящие события, на потребности тех, кто воюет на поле боя, а российские КБ совершили настоящий прорыв, заявил президент России Владимир Путин. "Особо отмечу коллективы оборонных предприятий, работников смежных отраслей, НИИ и КБ. Они совершили настоящий трудовой прорыв, многие предприятия работают в три смены, они дали свой рабочий, инженерный, научный ответ на вызов всего потенциала Запада, который работает на сдерживание России и поддержку киевского режима, на войну на Украине", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. По его словам, "российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на происходящие события, быстрее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя". "Надеюсь, так и будет дальше", - сказал он.
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владимир путин, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин заявил о прорыве российского ОПК

Путин: российские конструкторские бюро и НИИ совершили прорыв во время СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на происходящие события, на потребности тех, кто воюет на поле боя, а российские КБ совершили настоящий прорыв, заявил президент России Владимир Путин.
"Особо отмечу коллективы оборонных предприятий, работников смежных отраслей, НИИ и КБ. Они совершили настоящий трудовой прорыв, многие предприятия работают в три смены, они дали свой рабочий, инженерный, научный ответ на вызов всего потенциала Запада, который работает на сдерживание России и поддержку киевского режима, на войну на Украине", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
По его словам, "российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на происходящие события, быстрее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя".
"Надеюсь, так и будет дальше", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссия
 
 
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