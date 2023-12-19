https://ria.ru/20231219/proryv-1916718761.html

Путин заявил о прорыве российского ОПК

Путин заявил о прорыве российского ОПК - РИА Новости, 19.12.2023

Путин заявил о прорыве российского ОПК

Российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на происходящие события, на потребности тех, кто воюет на поле боя, а российские КБ совершили настоящий прорыв, РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:53

2023-12-19T14:53

2023-12-19T14:53

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на происходящие события, на потребности тех, кто воюет на поле боя, а российские КБ совершили настоящий прорыв, заявил президент России Владимир Путин. "Особо отмечу коллективы оборонных предприятий, работников смежных отраслей, НИИ и КБ. Они совершили настоящий трудовой прорыв, многие предприятия работают в три смены, они дали свой рабочий, инженерный, научный ответ на вызов всего потенциала Запада, который работает на сдерживание России и поддержку киевского режима, на войну на Украине", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. По его словам, "российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на происходящие события, быстрее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя". "Надеюсь, так и будет дальше", - сказал он.

https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916708350.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, безопасность, россия