https://ria.ru/20231219/problemy-1916695621.html

Путин рассказал о проблемах, которые выявила спецоперация

Путин рассказал о проблемах, которые выявила спецоперация - РИА Новости, 19.12.2023

Путин рассказал о проблемах, которые выявила спецоперация

Проведение специальной военной операции позволило выявить некоторые проблемы, заявил Владимир Путин на коллегии Минобороны. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:42

2023-12-19T13:42

2023-12-19T17:35

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Проведение специальной военной операции позволило выявить некоторые проблемы, заявил Владимир Путин на коллегии Минобороны."Так, нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки", — сказал президент.Российскому оборонному комплексу предстоит серьезно увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников, продолжил глава государства.Он подчеркнул, что необходимо реагировать и на новые вызовы, как, например, полеты небольших дронов.Президент отметил, что прогресс есть, но нужно продолжать работу.

https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915764416.html

россия

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2023

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о проблемах, которые выявила СВО Путин рассказал о проблемах, которые выявила СВО: необходимо перестраивать системы связи, эффективнее применять современные технологии разведки 2023-12-19T13:42 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, вооруженные силы рф