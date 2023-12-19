https://ria.ru/20231219/problemy-1916695621.html
Путин рассказал о проблемах, которые выявила спецоперация
Путин рассказал о проблемах, которые выявила спецоперация - РИА Новости, 19.12.2023
Путин рассказал о проблемах, которые выявила спецоперация
Проведение специальной военной операции позволило выявить некоторые проблемы, заявил Владимир Путин на коллегии Минобороны. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:42
2023-12-19T13:42
2023-12-19T17:35
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Проведение специальной военной операции позволило выявить некоторые проблемы, заявил Владимир Путин на коллегии Минобороны."Так, нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки", — сказал президент.Российскому оборонному комплексу предстоит серьезно увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников, продолжил глава государства.Он подчеркнул, что необходимо реагировать и на новые вызовы, как, например, полеты небольших дронов.Президент отметил, что прогресс есть, но нужно продолжать работу.
https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915764416.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916701685_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a1b70fddd7df569e40047874390d7545.jpg
Путин о проблемах, которые выявила СВО
Путин рассказал о проблемах, которые выявила СВО: необходимо перестраивать системы связи, эффективнее применять современные технологии разведки
2023-12-19T13:42
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин рассказал о проблемах, которые выявила спецоперация
Путин: СВО выявила некоторые минусы, нужно наращивать группировку спутников
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Проведение специальной военной операции позволило выявить некоторые проблемы, заявил Владимир Путин на коллегии Минобороны
.
"Так, нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки", — сказал президент.
Российскому оборонному комплексу предстоит серьезно увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников, продолжил глава государства.
Он подчеркнул, что необходимо реагировать и на новые вызовы, как, например, полеты небольших дронов.
Президент отметил, что прогресс есть, но нужно продолжать работу.
Путин рассказал о ситуации с обеспечением российских военных дронами