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Путин рассказал о проблемах, которые выявила спецоперация - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 19.12.2023 (обновлено: 17:35 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/problemy-1916695621.html
Путин рассказал о проблемах, которые выявила спецоперация
Путин рассказал о проблемах, которые выявила спецоперация - РИА Новости, 19.12.2023
Путин рассказал о проблемах, которые выявила спецоперация
Проведение специальной военной операции позволило выявить некоторые проблемы, заявил Владимир Путин на коллегии Минобороны. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:42
2023-12-19T17:35
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Проведение специальной военной операции позволило выявить некоторые проблемы, заявил Владимир Путин на коллегии Минобороны."Так, нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки", — сказал президент.Российскому оборонному комплексу предстоит серьезно увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников, продолжил глава государства.Он подчеркнул, что необходимо реагировать и на новые вызовы, как, например, полеты небольших дронов.Президент отметил, что прогресс есть, но нужно продолжать работу.
https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915764416.html
россия
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Влада Копылова
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4.7
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7 495 645-6601
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Путин о проблемах, которые выявила СВО
Путин рассказал о проблемах, которые выявила СВО: необходимо перестраивать системы связи, эффективнее применять современные технологии разведки
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин рассказал о проблемах, которые выявила спецоперация

Путин: СВО выявила некоторые минусы, нужно наращивать группировку спутников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Проведение специальной военной операции позволило выявить некоторые проблемы, заявил Владимир Путин на коллегии Минобороны.
"Так, нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки", — сказал президент.
Российскому оборонному комплексу предстоит серьезно увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников, продолжил глава государства.
Он подчеркнул, что необходимо реагировать и на новые вызовы, как, например, полеты небольших дронов.
Президент отметил, что прогресс есть, но нужно продолжать работу.
Путин: ситуация с количеством беспилотников у ВС РФ в зоне спецоперации улучшается - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин рассказал о ситуации с обеспечением российских военных дронами
14 декабря, 13:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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