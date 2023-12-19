https://ria.ru/20231219/prioritety-1916804292.html
Глава МИД Италии назвал приоритеты председательства страны в G7
Глава МИД Италии назвал приоритеты председательства страны в G7 - РИА Новости, 19.12.2023
Глава МИД Италии назвал приоритеты председательства страны в G7
Приоритетами предстоящего председательства Италии в "Большой семерке" станут конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, а также тема искусственного интеллекта,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T19:12
2023-12-19T19:12
2023-12-19T19:12
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РИМ, 19 дек – РИА Новости. Приоритетами предстоящего председательства Италии в "Большой семерке" станут конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, а также тема искусственного интеллекта, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни. "Во внешней политике мы указали три пункта в качестве приоритетов внешней политики: ситуация на Украине, на Ближнем Востоке и искусственный интеллект", - заявил он в ходе одной из сессии на конференции итальянских послов в МИД Италии. По словам Таяни, первая встреча на уровне МИД пройдет на острове Капри. Второе мероприятие будет организовано в столичной области Лацио в городе Фиуджи после летних каникул. Итальянский министр добавил, что на встречи G7 будут приглашены новые собеседники, такие как Австралия и Новая Зеландия для обсуждения ситуации в Тихоокеанском регионе. В ноябре премьер-министр Джорджа Мелони сообщила, что встреча лидеров "Большой семерки" в 2024 году под председательством Италии пройдет 13-15 июня в южной области Апулия.
https://ria.ru/20231219/germaniya-1916802748.html
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в мире, италия, антонио таяни, g7, украина, ближний восток, джорджа мелони
В мире, Италия, Антонио Таяни, G7, Украина, Ближний Восток, Джорджа Мелони
Глава МИД Италии назвал приоритеты председательства страны в G7
Таяни: Украина и Ближний Восток будут приоритетами председательства Италии в G7