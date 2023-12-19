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В Приморье построят круглогодичный курорт стоимостью 30 миллиардов рублей

В Приморье построят круглогодичный курорт стоимостью 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 19.12.2023

В Приморье построят круглогодичный курорт стоимостью 30 миллиардов рублей

Первая очередь круглогодичного морского курорта на юге Приморья, который создадут по поручению президента РФ, будет построена в 2027 году, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:22

2023-12-19T12:22

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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Первая очередь круглогодичного морского курорта на юге Приморья, который создадут по поручению президента РФ, будет построена в 2027 году, сообщил губернатор Олег Кожемяко, выступая во вторник с инвестиционным посланием. "Заключено соглашение, предполагающее 30 миллиардов рублей инвестиций и создание 3,8 тысячи номеров. Курорт реализуется в три очереди до 2031 года. Первые 750 номеров появятся в 2027 году и повысят качество туристических услуг в Хасанском округе", – сказал Кожемяко.В сентябре прошлого года президент РФ поручил проработать создание крупных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях и в Приморье для отдыха до десяти миллионов россиян ежегодно. Кожемяко отмечал, что в регионе для создания такого места отдыха выбран Хасанский округ. Его общая территория – 150 гектаров, протяженность пляжа составит около одного километра. Номерной фонд в отелях курорта превысит 3,5 тысячи единиц. Проект позволит привлечь до 500 тысяч уникальных посетителей в год. Общий объем инвестиций в проект – свыше 30 миллиардов рублей. Строить его будет компания "Курорты Приморья".

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