"Запад подвел". В США признали неприятную правду для Украины
NYP: движение линии фронта в пользу России будет катастрофой для Запада
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Движение линии фронта в пользу России будет катастрофой для Запада, пишет New York Post.
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"Теперь все гораздо серьезнее. Россия действует усердно. <...> На следующем этапе мы рискуем увидеть, как линия фронта сдвигается, и в пользу Москвы. Это знаменовало бы начало моральной и стратегической катастрофы", — говорится в материале.
Обозреватель отметил, что Запад подвел Украину, не поставив ей необходимого вооружения, а в следующем году ситуация для страны может стать хуже, в то время как Россия будет иметь преимущество на поле боя.
"Как мы до этого дошли? Мы возлагали надежды на летнее контрнаступление", — посетовал журналист.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.