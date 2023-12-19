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"Запад подвел". В США признали неприятную правду для Украины - РИА Новости, 19.12.2023
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11:56 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/pravda-1916671646.html
"Запад подвел". В США признали неприятную правду для Украины
"Запад подвел". В США признали неприятную правду для Украины - РИА Новости, 19.12.2023
"Запад подвел". В США признали неприятную правду для Украины
Движение линии фронта в пользу России будет катастрофой для Запада, пишет New York Post. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:56
2023-12-19T11:56
политика
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россия
москва
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Движение линии фронта в пользу России будет катастрофой для Запада, пишет New York Post.&quot;Теперь все гораздо серьезнее. Россия действует усердно. &lt;...&gt; На следующем этапе мы рискуем увидеть, как линия фронта сдвигается, и в пользу Москвы. Это знаменовало бы начало моральной и стратегической катастрофы&quot;, — говорится в материале.Обозреватель отметил, что Запад подвел Украину, не поставив ей необходимого вооружения, а в следующем году ситуация для страны может стать хуже, в то время как Россия будет иметь преимущество на поле боя."Как мы до этого дошли? Мы возлагали надежды на летнее контрнаступление", — посетовал журналист.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231219/ugroza-1916655547.html
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политика, в мире, россия, москва, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Запад подвел". В США признали неприятную правду для Украины

NYP: движение линии фронта в пользу России будет катастрофой для Запада

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Движение линии фронта в пользу России будет катастрофой для Запада, пишет New York Post.
«

"Теперь все гораздо серьезнее. Россия действует усердно. <...> На следующем этапе мы рискуем увидеть, как линия фронта сдвигается, и в пользу Москвы. Это знаменовало бы начало моральной и стратегической катастрофы", — говорится в материале.

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Обозреватель отметил, что Запад подвел Украину, не поставив ей необходимого вооружения, а в следующем году ситуация для страны может стать хуже, в то время как Россия будет иметь преимущество на поле боя.
"Как мы до этого дошли? Мы возлагали надежды на летнее контрнаступление", — посетовал журналист.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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