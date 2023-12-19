https://ria.ru/20231219/pravda-1916671646.html

"Запад подвел". В США признали неприятную правду для Украины

"Запад подвел". В США признали неприятную правду для Украины - РИА Новости, 19.12.2023

"Запад подвел". В США признали неприятную правду для Украины

Движение линии фронта в пользу России будет катастрофой для Запада, пишет New York Post. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:56

2023-12-19T11:56

2023-12-19T11:56

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Движение линии фронта в пользу России будет катастрофой для Запада, пишет New York Post."Теперь все гораздо серьезнее. Россия действует усердно. <...> На следующем этапе мы рискуем увидеть, как линия фронта сдвигается, и в пользу Москвы. Это знаменовало бы начало моральной и стратегической катастрофы", — говорится в материале.Обозреватель отметил, что Запад подвел Украину, не поставив ей необходимого вооружения, а в следующем году ситуация для страны может стать хуже, в то время как Россия будет иметь преимущество на поле боя."Как мы до этого дошли? Мы возлагали надежды на летнее контрнаступление", — посетовал журналист.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231219/ugroza-1916655547.html

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