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Ракета ВСУ уничтожила подъезд жилого дома в Донецке
Ракета ВСУ уничтожила подъезд жилого дома в Донецке - РИА Новости, 19.12.2023
Ракета ВСУ уничтожила подъезд жилого дома в Донецке
В результате удара ВСУ по девятиэтажному жилому дому в Донецке выгорел практически весь подъезд, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:37
2023-12-19T15:37
2023-12-19T16:17
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ДОНЕЦК, 19 дек РИА Новости. В результате удара ВСУ по девятиэтажному жилому дому в Донецке выгорел практически весь подъезд, передает корреспондент РИА Новости. После прямого попадания в доме начался пожар, жильцы начали выбегать из здания, некоторые оказались на улице босиком. "Сидел играл в компьютер, как шарахнуло - очутился на диване. "Прилет". Потом все начало гореть. Вода в ванной была, начал тушить, но бесполезно. Ну и все. Выскочил. <...> Тапки мокрые, все мокрое", - рассказал местный житель Владимир. По предварительным данным, удар ВСУ нанесли удар по жилому дому из РСЗО снарядом 122 калибра. Как сообщал мэр города Алексей Кулемзин, во вторник при украинских ударах по столице ДНР пострадали шесть мирных жителей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Девятиэтажный дом после обстрела ВСУ в Донецке
Ракета ВСУ уничтожила подъезд девятиэтажки в Донецке.
2023-12-19T15:37
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PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, россия, донецк, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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Ракета ВСУ уничтожила подъезд жилого дома в Донецке
В Донецке после попадания украинской ракеты в жилой дом выгорел весь подъезд