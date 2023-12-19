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Ракета ВСУ уничтожила подъезд жилого дома в Донецке

Ракета ВСУ уничтожила подъезд жилого дома в Донецке - РИА Новости, 19.12.2023

Ракета ВСУ уничтожила подъезд жилого дома в Донецке

В результате удара ВСУ по девятиэтажному жилому дому в Донецке выгорел практически весь подъезд, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:37

2023-12-19T15:37

2023-12-19T16:17

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ДОНЕЦК, 19 дек РИА Новости. В результате удара ВСУ по девятиэтажному жилому дому в Донецке выгорел практически весь подъезд, передает корреспондент РИА Новости. После прямого попадания в доме начался пожар, жильцы начали выбегать из здания, некоторые оказались на улице босиком. "Сидел играл в компьютер, как шарахнуло - очутился на диване. "Прилет". Потом все начало гореть. Вода в ванной была, начал тушить, но бесполезно. Ну и все. Выскочил. <...> Тапки мокрые, все мокрое", - рассказал местный житель Владимир. По предварительным данным, удар ВСУ нанесли удар по жилому дому из РСЗО снарядом 122 калибра. Как сообщал мэр города Алексей Кулемзин, во вторник при украинских ударах по столице ДНР пострадали шесть мирных жителей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Девятиэтажный дом после обстрела ВСУ в Донецке Ракета ВСУ уничтожила подъезд девятиэтажки в Донецке. 2023-12-19T15:37 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, донецкая народная республика, россия, донецк, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр