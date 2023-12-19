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ВСУ несут значительные потери, пытаясь показать результаты, заявил Путин
ВСУ несут значительные потери, пытаясь показать результаты, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
ВСУ несут значительные потери, пытаясь показать результаты, заявил Путин
Противник несет тяжелые потери, в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какие-то результаты, заявил президент РФ РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:40
2023-12-19T13:40
2023-12-19T13:51
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Противник несет тяжелые потери, в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какие-то результаты, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны."Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ несут значительные потери, пытаясь показать результаты, заявил Путин
Путин: противник растратил резервы, пытаясь показать хозяину результаты