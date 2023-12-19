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ВСУ несут значительные потери, пытаясь показать результаты, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 19.12.2023 (обновлено: 13:51 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/poteri-1916695201.html
ВСУ несут значительные потери, пытаясь показать результаты, заявил Путин
ВСУ несут значительные потери, пытаясь показать результаты, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
ВСУ несут значительные потери, пытаясь показать результаты, заявил Путин
Противник несет тяжелые потери, в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какие-то результаты, заявил президент РФ РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:40
2023-12-19T13:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
владимир путин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Противник несет тяжелые потери, в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какие-то результаты, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны."Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231219/prevoskhodstvo-1916663765.html
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ несут значительные потери, пытаясь показать результаты, заявил Путин

Путин: противник растратил резервы, пытаясь показать хозяину результаты

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Противник несет тяжелые потери, в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какие-то результаты, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны.
"Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления", - сказал Путин.
Украинский военнослужащий рядом с Антоновским мостом - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
"Отчаяние": состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста
Вчера, 11:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияВладимир ПутинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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