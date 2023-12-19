https://ria.ru/20231219/poteri-1916695201.html

ВСУ несут значительные потери, пытаясь показать результаты, заявил Путин

ВСУ несут значительные потери, пытаясь показать результаты, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023

ВСУ несут значительные потери, пытаясь показать результаты, заявил Путин

Противник несет тяжелые потери, в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какие-то результаты, заявил президент РФ РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:40

2023-12-19T13:40

2023-12-19T13:51

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Противник несет тяжелые потери, в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какие-то результаты, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны."Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления", - сказал Путин.

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Кирилл Волков

вооруженные силы украины, безопасность, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр