https://ria.ru/20231219/port-1916629304.html
Котюков назвал развитие морпорта Дудинки стратегической задачей страны
Котюков назвал развитие морпорта Дудинки стратегической задачей страны - РИА Новости, 19.12.2023
Котюков назвал развитие морпорта Дудинки стратегической задачей страны
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время визита на заполярные территории региона осмотрел самый северный морской порт России в Дудинке и отметил,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T07:37
2023-12-19T07:37
2023-12-19T07:37
красноярский край
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дудинка
россия
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время визита на заполярные территории региона осмотрел самый северный морской порт России в Дудинке и отметил, что его развитие является стратегически важной задачей для страны, сообщает пресс-служба главы региона. "Глава региона подчеркнул, на сегодняшний день задача развития порта в Дудинке - стратегическая не только для Красноярского края, но и для всей страны. При этом ее нельзя решать в отрыве от планов развития непосредственно самой Дудинки", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, морпорт Котюков посетил вместе с руководством северной территории, порта и представителями топ-менеджмента компании "Норильский никель". Во время визита обсуждались проекты по развитию ключевого градообразующего предприятия населенного пункта. "Во многом это будет взаимосвязано: как развивается порт – так будет развиваться город, как будет развиваться город – так будет существовать и порт. Поэтому важно, чтобы производственные задачи и планы совпадали с планами развития территории. Это будет влиять, в том числе, и на создание стимулов для того, чтобы молодежь приезжала в Дудинку, оставалась здесь, видя возможности для реализации своих самых смелых идей и профессиональных планов", - цитирует Котюкова пресс-служба. Отмечается, что серьезным стимулом к развитию портовой инфраструктуры служит реализация крупных сырьевых и инфраструктурных проектов на севере - серной программы "Норникеля", реновации Норильска, проекта "Восток Ойл" компании "Роснефть", разработка Сырадасайского месторождения компанией "Северная звезда" и других. Вице-президент по федеральным и региональным программам компании "Норильский никель" Андрей Грачев отметил, что кроме системной поддержки традиционного образа жизни коренных народов Таймыра, "Норникель" предоставляет для них рабочие места в структурах компании. Например, в Дудинском морском порту их работает почти 9 процентов от общей численности персонала. Дудинский порт – самый северный международный порт в России и единственный в мире с затапливаемыми причалами во время весеннего половодья на реке Енисей, среднегодовой подъем уровня воды составляет 13-15 метров. Ежегодно в мае, перед паводком, порт производит полную эвакуацию мобильных и портальных кранов и демонтаж всех инженерно-технических сооружений. В течение 86 лет Дудинский морской порт обрабатывает стратегически важные грузы. Через морские ворота Таймыра ввозят стройматериалы, технику, продукты, оборудование, отсюда – продукцию компании "Норильский никель".
https://ria.ru/20231209/krasnoyarsk-1914761999.html
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красноярский край, экономика, дудинка, россия, михаил котюков, норильский никель, роснефть
Красноярский край, Экономика, Дудинка, Россия, Михаил Котюков, Норильский никель, Роснефть
Котюков назвал развитие морпорта Дудинки стратегической задачей страны
Котюков назвал развитие морского порта Дудинки стратегической задачей страны
КРАСНОЯРСК, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время визита на заполярные территории региона осмотрел самый северный морской порт России в Дудинке и отметил, что его развитие является стратегически важной задачей для страны, сообщает пресс-служба главы региона.
«
"Глава региона подчеркнул, на сегодняшний день задача развития порта в Дудинке - стратегическая не только для Красноярского края, но и для всей страны. При этом ее нельзя решать в отрыве от планов развития непосредственно самой Дудинки", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, морпорт Котюков посетил вместе с руководством северной территории, порта и представителями топ-менеджмента компании "Норильский никель". Во время визита обсуждались проекты по развитию ключевого градообразующего предприятия населенного пункта.
"Во многом это будет взаимосвязано: как развивается порт – так будет развиваться город, как будет развиваться город – так будет существовать и порт. Поэтому важно, чтобы производственные задачи и планы совпадали с планами развития территории. Это будет влиять, в том числе, и на создание стимулов для того, чтобы молодежь приезжала в Дудинку, оставалась здесь, видя возможности для реализации своих самых смелых идей и профессиональных планов", - цитирует Котюкова пресс-служба.
Отмечается, что серьезным стимулом к развитию портовой инфраструктуры служит реализация крупных сырьевых и инфраструктурных проектов на севере - серной программы "Норникеля
", реновации Норильска
, проекта "Восток Ойл" компании "Роснефть
", разработка Сырадасайского месторождения компанией "Северная звезда" и других.
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Вице-президент по федеральным и региональным программам компании "Норильский никель" Андрей Грачев отметил, что кроме системной поддержки традиционного образа жизни коренных народов Таймыра
, "Норникель" предоставляет для них рабочие места в структурах компании. Например, в Дудинском морском порту их работает почти 9 процентов от общей численности персонала.
Дудинский порт – самый северный международный порт в России и единственный в мире с затапливаемыми причалами во время весеннего половодья на реке Енисей, среднегодовой подъем уровня воды составляет 13-15 метров. Ежегодно в мае, перед паводком, порт производит полную эвакуацию мобильных и портальных кранов и демонтаж всех инженерно-технических сооружений. В течение 86 лет Дудинский морской порт обрабатывает стратегически важные грузы. Через морские ворота Таймыра ввозят стройматериалы, технику, продукты, оборудование, отсюда – продукцию компании "Норильский никель".
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