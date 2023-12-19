https://ria.ru/20231219/port-1916629304.html

Котюков назвал развитие морпорта Дудинки стратегической задачей страны

Котюков назвал развитие морпорта Дудинки стратегической задачей страны - РИА Новости, 19.12.2023

Котюков назвал развитие морпорта Дудинки стратегической задачей страны

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время визита на заполярные территории региона осмотрел самый северный морской порт России в Дудинке и отметил,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T07:37

2023-12-19T07:37

2023-12-19T07:37

красноярский край

экономика

дудинка

россия

михаил котюков

норильский никель

роснефть

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КРАСНОЯРСК, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время визита на заполярные территории региона осмотрел самый северный морской порт России в Дудинке и отметил, что его развитие является стратегически важной задачей для страны, сообщает пресс-служба главы региона. "Глава региона подчеркнул, на сегодняшний день задача развития порта в Дудинке - стратегическая не только для Красноярского края, но и для всей страны. При этом ее нельзя решать в отрыве от планов развития непосредственно самой Дудинки", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, морпорт Котюков посетил вместе с руководством северной территории, порта и представителями топ-менеджмента компании "Норильский никель". Во время визита обсуждались проекты по развитию ключевого градообразующего предприятия населенного пункта. "Во многом это будет взаимосвязано: как развивается порт – так будет развиваться город, как будет развиваться город – так будет существовать и порт. Поэтому важно, чтобы производственные задачи и планы совпадали с планами развития территории. Это будет влиять, в том числе, и на создание стимулов для того, чтобы молодежь приезжала в Дудинку, оставалась здесь, видя возможности для реализации своих самых смелых идей и профессиональных планов", - цитирует Котюкова пресс-служба. Отмечается, что серьезным стимулом к развитию портовой инфраструктуры служит реализация крупных сырьевых и инфраструктурных проектов на севере - серной программы "Норникеля", реновации Норильска, проекта "Восток Ойл" компании "Роснефть", разработка Сырадасайского месторождения компанией "Северная звезда" и других. Вице-президент по федеральным и региональным программам компании "Норильский никель" Андрей Грачев отметил, что кроме системной поддержки традиционного образа жизни коренных народов Таймыра, "Норникель" предоставляет для них рабочие места в структурах компании. Например, в Дудинском морском порту их работает почти 9 процентов от общей численности персонала. Дудинский порт – самый северный международный порт в России и единственный в мире с затапливаемыми причалами во время весеннего половодья на реке Енисей, среднегодовой подъем уровня воды составляет 13-15 метров. Ежегодно в мае, перед паводком, порт производит полную эвакуацию мобильных и портальных кранов и демонтаж всех инженерно-технических сооружений. В течение 86 лет Дудинский морской порт обрабатывает стратегически важные грузы. Через морские ворота Таймыра ввозят стройматериалы, технику, продукты, оборудование, отсюда – продукцию компании "Норильский никель".

https://ria.ru/20231209/krasnoyarsk-1914761999.html

https://ria.ru/20231204/krasnoyarsk-1913630157.html

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красноярский край, экономика, дудинка, россия, михаил котюков, норильский никель, роснефть