https://ria.ru/20231219/pomosch-1916830850.html

Лидер демократов: Сенату не удалось согласовать сделку для помощи Украине

Лидер демократов: Сенату не удалось согласовать сделку для помощи Украине - РИА Новости, 19.12.2023

Лидер демократов: Сенату не удалось согласовать сделку для помощи Украине

Сенаторам в США пока не удалось согласовать сделку по ужесточению миграционного законодательства и защите границы для выделения помощи Украине, поскольку вопрос РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T22:54

2023-12-19T22:54

2023-12-19T22:54

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Сенаторам в США пока не удалось согласовать сделку по ужесточению миграционного законодательства и защите границы для выделения помощи Украине, поскольку вопрос оказался сложным и работа над ним будет продолжена в январе, признал лидер демократов в верхней палате американского конгресса Чак Шумер. "Хотя мы и достигли значительного прогресса за последнюю неделю по защите границе, все с обеих сторон согласны, что нужно больше времени", - заявил он журналистам на брифинге. Шумер подчеркнул, что попытки достичь соглашения являются "сложным вопросом" и выразил надежду на то, что сторонам удастся договориться после возвращения с новогодних праздников в январе. Ранее лидеры обеих фракций американского сената заявили, что на переговорах о миграционной реформе в обмен на помощь Украине достигнут прогресс. Верхняя палата конгресса решила не расходиться на зимние каникулы и продолжить согласование с Белым домом сделки, которая бы позволила провести через конгресс запрос на 61 миллиард долларов для Киева. В отличие от сената палата представителей, которой также предстоит утверждать потенциальные договоренности, не стала их дожидаться и ушла на каникулы с намерением вернуться 9 января. В обмен на ассигнование дополнительных средств в пользу Украины республиканцы добиваются от администрации США усиления охраны южной границы и пресечения потока нелегальной миграции. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231219/pomosch-1916824382.html

https://ria.ru/20231219/germaniya-1916802748.html

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в мире, украина, чак шумер, нато, россия, сша, сергей лавров