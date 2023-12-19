https://ria.ru/20231219/pomosch-1916824382.html

У США нет "волшебного горшочка" для помощи Украине, заявил Госдеп

У США нет "волшебного горшочка" для помощи Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 19.12.2023

У США нет "волшебного горшочка" для помощи Украине, заявил Госдеп

США не располагают "волшебным горшочком", откуда можно было бы продолжать черпать помощь Украине в отсутствие решения конгресса о дополнительных ассигнованиях... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T21:47

2023-12-19T21:47

2023-12-19T21:47

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США не располагают "волшебным горшочком", откуда можно было бы продолжать черпать помощь Украине в отсутствие решения конгресса о дополнительных ассигнованиях на эти цели, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект", - сказал он на брифинге. Запрос администрации США о дополнительных ассигнованиях, в том числе 61 миллиарда долларов на нужды Украины, забуксовал в конгрессе, где республиканская оппозиция требует взамен согласовать радикальную миграционную реформу. Белый дом ранее сообщил, что остающихся в его распоряжении средств хватит на один пакет военной помощи Украине.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, государственный департамент сша