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У США нет "волшебного горшочка" для помощи Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 19.12.2023
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21:47 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/pomosch-1916824382.html
У США нет "волшебного горшочка" для помощи Украине, заявил Госдеп
У США нет "волшебного горшочка" для помощи Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 19.12.2023
У США нет "волшебного горшочка" для помощи Украине, заявил Госдеп
США не располагают "волшебным горшочком", откуда можно было бы продолжать черпать помощь Украине в отсутствие решения конгресса о дополнительных ассигнованиях... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:47
2023-12-19T21:47
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США не располагают "волшебным горшочком", откуда можно было бы продолжать черпать помощь Украине в отсутствие решения конгресса о дополнительных ассигнованиях на эти цели, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект", - сказал он на брифинге. Запрос администрации США о дополнительных ассигнованиях, в том числе 61 миллиарда долларов на нужды Украины, забуксовал в конгрессе, где республиканская оппозиция требует взамен согласовать радикальную миграционную реформу. Белый дом ранее сообщил, что остающихся в его распоряжении средств хватит на один пакет военной помощи Украине.
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в мире, украина, сша, государственный департамент сша
В мире, Украина, США, Государственный департамент США
У США нет "волшебного горшочка" для помощи Украине, заявил Госдеп

Госдеп: у США нет возможности помогать Украине в отсутствие решения конгресса

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США не располагают "волшебным горшочком", откуда можно было бы продолжать черпать помощь Украине в отсутствие решения конгресса о дополнительных ассигнованиях на эти цели, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект", - сказал он на брифинге.
Запрос администрации США о дополнительных ассигнованиях, в том числе 61 миллиарда долларов на нужды Украины, забуксовал в конгрессе, где республиканская оппозиция требует взамен согласовать радикальную миграционную реформу.
Белый дом ранее сообщил, что остающихся в его распоряжении средств хватит на один пакет военной помощи Украине.
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