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У США нет "волшебного горшочка" для помощи Украине, заявил Госдеп
У США нет "волшебного горшочка" для помощи Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 19.12.2023
У США нет "волшебного горшочка" для помощи Украине, заявил Госдеп
США не располагают "волшебным горшочком", откуда можно было бы продолжать черпать помощь Украине в отсутствие решения конгресса о дополнительных ассигнованиях... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:47
2023-12-19T21:47
2023-12-19T21:47
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США не располагают "волшебным горшочком", откуда можно было бы продолжать черпать помощь Украине в отсутствие решения конгресса о дополнительных ассигнованиях на эти цели, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект", - сказал он на брифинге. Запрос администрации США о дополнительных ассигнованиях, в том числе 61 миллиарда долларов на нужды Украины, забуксовал в конгрессе, где республиканская оппозиция требует взамен согласовать радикальную миграционную реформу. Белый дом ранее сообщил, что остающихся в его распоряжении средств хватит на один пакет военной помощи Украине.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, государственный департамент сша
В мире, Украина, США, Государственный департамент США
У США нет "волшебного горшочка" для помощи Украине, заявил Госдеп
Госдеп: у США нет возможности помогать Украине в отсутствие решения конгресса
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США не располагают "волшебным горшочком", откуда можно было бы продолжать черпать помощь Украине в отсутствие решения конгресса о дополнительных ассигнованиях на эти цели, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект", - сказал он на брифинге.
Запрос администрации США о дополнительных ассигнованиях, в том числе 61 миллиарда долларов на нужды Украины, забуксовал в конгрессе, где республиканская оппозиция требует взамен согласовать радикальную миграционную реформу.
Белый дом ранее сообщил, что остающихся в его распоряжении средств хватит на один пакет военной помощи Украине.
Предать Украину: США нашли способ сохранить лицо