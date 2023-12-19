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Япония назвала сумму помощи, которую готова предоставить Украине - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/pomosch-1916790062.html
Япония назвала сумму помощи, которую готова предоставить Украине
Япония назвала сумму помощи, которую готова предоставить Украине - РИА Новости, 19.12.2023
Япония назвала сумму помощи, которую готова предоставить Украине
Власти Японии готовы предоставить Украине дополнительный пакет помощи в размере 650 миллиардов иен (4,5 миллиарда долларов), сообщило японское агентство Киодо... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:27
2023-12-19T18:27
специальная военная операция на украине
япония
украина
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти Японии готовы предоставить Украине дополнительный пакет помощи в размере 650 миллиардов иен (4,5 миллиарда долларов), сообщило японское агентство Киодо со ссылкой на министра финансов страны Сюньити Судзуки. "Министр финансов Сюньити Судзуки. выступил перед журналистами 19 декабря после встречи министров финансов и управляющих центральных банков "Большой семерки", заявив, что правительство Японии готово предоставить Украине дополнительную поддержку на общую сумму 4,5 миллиарда долларов (около 650 миллиардов иен)", - пишет издание.
https://ria.ru/20231219/ssha-1916613845.html
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япония, украина
Специальная военная операция на Украине, Япония, Украина
Япония назвала сумму помощи, которую готова предоставить Украине

Япония готова предоставить Украине доппомощь на 4,5 миллиарда долларов

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти Японии готовы предоставить Украине дополнительный пакет помощи в размере 650 миллиардов иен (4,5 миллиарда долларов), сообщило японское агентство Киодо со ссылкой на министра финансов страны Сюньити Судзуки.
«
"Министр финансов Сюньити Судзуки. выступил перед журналистами 19 декабря после встречи министров финансов и управляющих центральных банков "Большой семерки", заявив, что правительство Японии готово предоставить Украине дополнительную поддержку на общую сумму 4,5 миллиарда долларов (около 650 миллиардов иен)", - пишет издание.
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Специальная военная операция на УкраинеЯпонияУкраина
 
 
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